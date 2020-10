Seje, små cyklister overrasket

Det blev de hyldet for torsdag, da formanden for Børne- og Skoleudvalget Nikolaj Bührmann sammen med Den Grønne Guide Tommy Dal og Ole Buch Rasmussen fra Cyklistforbundet kom forbi skolen. og overraskede dem med diplom og præmie på 2000 kroner til klassekassen.

- Det er utrolig flot af dem, at de har cyklet alle dage og har husket cykelhjelmen hver gang. Og jeg sagde til dem, at man ved at cykle jo får en tre i en-gevinst udover præmien. Man får motion, man gør noget godt for miljøet, og man kommer i skole hver dag. Det var de enige i, fortæller Nikolaj Rachdi Bührmann, der var omgivet af jublende elever, da han overrakte præmien.

Også 6.A på Blovstrød Skole fik besøg af de tre herrer. Klassen kom nemlig lige i hælene på de cykelglade elever fra Lillevang og vandt dermed kategorien for de ældste klassetrin. Blovstrød-børnene blev også præmieret med 2000 kroner og et diplom.

- Til de store elever talte jeg også om, hvor vigtigt det er at blive ved med at bruge cykelhjelmen. Det er nemlig omkring den alder, man holder op med det, siger forskningen. Vi havde en fin diskussion om designs, andre slags hjelme, og at man gerne må huske hinanden på at blive ved med at bruge hjelmen, siger udvalgsformanden.