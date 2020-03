Se billedserie Mens Lynge Kirke er lukket kan Uggeløse Kirke heldigvis tage over. Mette Schousboe forventer, at den renoverede kirke kan indvies i sommeren 2021.

Send til din ven. X Artiklen: Se fotos: Lynge Kirke renoveres for 7,5 mio Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se fotos: Lynge Kirke renoveres for 7,5 mio

Der er taget hul på et stort renoveringsarbejde i den gamle kirke fra 1100-tallet.

Allerød - 09. marts 2020 kl. 18:55 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirkegården ved Lynge Kirke ligner sig selv. Foråret er stærkt på vej, solen rammer gravstenene og på en ny grav lyser bårebuketter og et blomsterhav op.

Men indenfor i Lynge Kirke ligner kirken ikke sig selv. De gamle stolerækker er væk og plankegulvet er brudt op i hele kirkeskibet. Orgelet og prædikestolen er pakket omhyggeligt ind i plastic, og altertavlen er kørt til snedkerkonservering. I sakristiet er gulvet væk, og gamle, sorte strøer under gulvet er blottet for første gang i måske flere hundrede år.

Menighedsrådet i Lynge og Uggeløse Sogne har taget hul på en omfattende renovering af den 800 år gamle kirke, der er planlagt til at vare til sommeren 2021 og kommer til at koste mindst 7,5 millioner kroner.

Det hele begyndte egentlig med, at kirken bare skulle have et nyt varmesystem.

- Vi har et gammel fyr stående på loftet, og det er jo ikke så godt, fortæller Mette Schousboe, formand for menighedsrådet.

Den gamle kirke har bedst af at være opvarmet til en temperatur på 12-15 grader. Men når kirken er i brug, skal den helst have stuetemperatur. Derfor er det nødvendigt med et varmesystem, der hurtigt kan varme kirken op, og køle den ned igen, i stedet for det gamle, der holder kirken i konstant stuetemperatur.

- Man skal helst ikke have så meget varme på hele tiden. Men nutidens mennesker kommer jo ikke i kirke, hvis der er for koldt, siger Mette Schousboe.

Fund under gulvet Det nye anlæg krævede en helt ny rørføring, så gulvet i store dele af kirken skulle op. Og under de gamle planker fandt man et endnu ældre gulv, som Nationalmuseets folk har været og se på. Det skal registreret og vurderes, inden det må dækkes til igen.

- Gulvet er nok ikke helt tilbage fra 1100-tallet, men vi får nok en vurdering fra Nationalmuseet om, hvornår det er fra. Kirken er jo bygget om flere gange, hvilket vi jo også kan se på vinduerne, siger hun.

Jorden under gulvplankerne er siet, og der er dukket mønter op, som nu er på Nationalmuseet og skal vurderes.

Det har også vist sig at de gamle bjælker, der holder trægulvet, flere steder i kirken var i dårligere stand end forventet, så de skal også skiftes.

- Det blev lidt større end vi troede, da man først begyndte at tage tingene op. Vi vidste ikke, at træværket var så dårligt, og at Nationalmuseet ville finde de gamle gulve, siger Mette Schousboe, som på ingen måde ønsker sig, at sognets kirker var af nyere stand.

- Jeg synes, det er rigtig spændende, at vi har de to gamle landsbykirker i en lille by som Lynge. De skal selvfølgelig kunne bruges i vores tid med de moderne behov, vi har, men vi vil også rigtig gerne være med til at bevare dem som gamle landsbykirker, siger hun og fortsætter:

- Det er jo heldigt, vi har to kirker, eller ville det godtnok være kedeligt at lukke kirken så længe.

Det er arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue, der har projektledelsen af renoveringen.

Det gamle fyr på loftet bliver koblet af og bliver stående, indtil taget alligevel skal skiftes en dag. Det nye fyr, som ikke fylder ret meget, kommer til at stå inde i den lille bygning på kirkegården, hvor handicaptoilettet er.

Når de nye rør er lagt, og der igen er gulv i kirken og stolesæderne er på plads igen, rykker Nationalmuseets folk ind i kirkeskibet, hvor de gamle, røde kalkmalerier skal restaureres, hvilket længe har været et ønske, og sådan set også et krav fra Nationalmuseet.

- Vi har længe skulle have haft restaureret kalkmalerierne, som er meget bevaringsværdige, siger Mette Schousboe.

Når det hele er overstået, kommer Lynge Kirke til at ligne sig selv igen, lover menighedsrådsformanden.

- Det skulle meget gerne bliver sådan, at intet bliver forandret. Farverne bliver det samme, og gulvet bliver også, så man kan genkende det igen, siger hun.