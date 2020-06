Se de dejlige billeder: Studenter sprang ud på én gang

Familierne slog sig ned rundt omkring på gymnasiets grønne områder. Her er det familien Husted Adams, som fejrer Kathrine med flag, champagne og chokoladedyppede jordbær. Yderst til venstre er det morfar, der selv blev student for 59 år siden, og ved siden af ham er det forældrene Karen Husted og John Adams, som fik huen på for henholdsvis 29 og 30 år siden. Foto: Allan Nørregaard