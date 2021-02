Se de dejlige billeder: Her må du færdes på isen

Således viser målinger i Allerød, at isen på søen Geddemosen er tyk nok til at færdes sikkert på. Ved Arnes Mose må man derimod holde sig i skindet lidt endnu.

Allerød Kommune måler is-tykkelsen på de to søer Geddemosen og Arnes Mose, hvor der også er opsat redningsudstyr. Der bliver målt flere steder på hver sø, og alle steder skal isen være mindst 14 centimeter tyk, før der gives tilladelse til færdsel på isen.

- Jeg er glad for, at vi nu endelig har fået mulighed for at åbne Geddemosen til glæde for børn og barnlige sjæle. Jeg håber, at Arnes Mose snart kan følge efter. Men selvfølgelig først når isen er sikker.