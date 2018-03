Se borgergruppens fem hovedpunkter i asfaltsagen

2: Hvorledes kan den lokalplan 3-392, der gælder for Farremosen, pludselig ændre ordlyd for arealanvendelsen?

4: Den daværende borgmester, Jørgen Johansen (K), var på tidspunktet for vedtagelse af lokalplan 3-392 lønnet bestyrelsesmedlem af Norfors. Han var derfor på tidspunktet for vedtagelsen inhabil og skulle have forladt lokalet. Alene af denne årsag er lokalplan 3-392 ugyldig.

5: I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 3-392 er der udarbejdet en indledende screening for at afklare, om der skulle gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 3-392 for erhvervsområdet Farremosen. Med baggrund i screeningen blev det vurderet, at der skulle laves en miljøvurdering. Miljøvurderingen har kun taget udgangspunkt i den oprindelige udgave af lokalplan 3-392. Det vil sige, at det i miljøvurderingen er forudsat, at virksomheder som Pankas, SCT og DHL-bygningen ikke kan opføres.