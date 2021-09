Se billederne fra Bjørlis endelige farvel

Se billedserie Bjørli strålede til afskedsreceptionen.

Corona havde udskudt festen, men tirsdag i sidste uge fik Vestre Hus Børnenaturcenter sagt endeligt farvel til Bjørli Lehrmann

Allerød - 16. september 2021 kl. 04:24 Af Tekst: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

De mange udstoppede dyr er skubbet til side for et bugnende gavebord med en hæklet mini-Bjørli, blomster, vin, en kæmpeøl og en enkelt, enormt stor pakke, da der denne eftermiddag er afskedsreception for Bjørli Lehrmann i det Vestre Hus Børnenaturcenter, som hun var synonym med i næsten 24 år.

'Bjørli', som de fleste bare kender hende som, gik på pension med udgangen af januar, men som så meget andet har corona haft udskudt afskedsreceptionen.

39-årig Mia Flemming er en af de almindelige allerødder, der er kommet i dag for at sige farvel. Hun stiftede første gang bekendtskab med Bjørli, da sidstnævnte kom forbi med en pose med en slange i i under en undervisningstime, dengang Mia Flemming var elev på Skovvangskolen. Det var før Vestre Hus-tiden. Siden har Mia Flemming selv fået børn, og de er blevet hevet med til mangt og meget på Vestre Hus gennem årene. Reaktionen hos dem, da moren fortalte om Bjørlis pension var "Ej, stopper Bjørli!"

"Vi har været til alt det, vi kunne herude. Der har altid været gang i den. Det har været et indbydende sted at komme, og alting har været tilgængeligt for børnene, der bare har kunnet tage fiskenet i skuret og løbe ned og fange haletudser i søen," fortæller Mia Flemming.

TV-hyldest Man skal ikke have tilbragt mange minutter i en snak med Bjørli om et eller andet natur-fænomen, før man forstår, at hun ud over en stor viden også har et stort talent for at formidle natur. Det har de også fundet ud af i tv-branchen, hvor hun har været med i flere sæsoner af TV2-programmet 1 døgn, 2 hold 3 dyr.

Folkene fra produktionsselskabet bag programmet, Made by Us, har til dagens anledning lavet en hyldestvideo til Bjørli bestående af en række billeder akkompagneret af klassikeren Somewhere over the Rainbow.

Folkene bag det produktionsselskab, der laver tv-programmet, som Bjørli medvirker i, havde lavet en hyldestvideo til hende.

Derfor er det med en tåre i øjenkrogen, at Allerød Nyt fanger hende efterfølgende.

"Det har været en rigtig god dag, og det er godt at få en afslutning," siger hovedpersonen.

Efter at have set videoen er resten af selskabet trukket udenfor. To små piger afbryder os og spørger Bjørli, hvor toilettet er, hvorefter hun efterlader journalisten alene blandt de udstoppede dyr for at vise vej.

Der vil nok altid være noget Bjørli tilbage i Vestre Hus.