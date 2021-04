Her får skulpturen tag på. Foto: Jørgen Warberg

Se billederne: Tonstungt kunstværk er blevet samlet

Kunst Skulpturen "Åbne Døre" genopstod for nylig i Skulpturparken-Allerød, der ligger på Allerød Tennisklubs arealer.

Hus-skulpturen, der måtte skilles helt ad i efteråret på grund af jordskred under fundamentet, blev samlet igen, og husets fire indvendige søjler, som hele vinteren har været alene om at markere husets "adresse", har atter fået tag over hovedet.