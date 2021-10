Se billederne: Spirende sangskrivere greb mikrofonen

"Det gik over al forventning. Vi ved, at det kræver et langt, sejt træk at få sådan noget her etableret, og vi havde regnet med, at der ville komme omkring 20 personer, men vi var over de 30," fortæller Morten Wibe, der er primus motor for Open mic og underviser i blandt andet guitar og sangskrivning på AMoK.