Se billederne: Søde grønærter samlede skrald

Mandag tog borgmester Karsten Längerich (V) og børnehavegruppen Grønærten fra Børnehuset Molevitten forskud på indsamlingen, da de mødtes på naturområdet bag Super Brugsen i Lynge for at samle affald.

- Vi har alle et ansvar for ikke at lade affald ligge i naturen og huske at samle op efter os. Allerød er jo et dejligt sted med masser af skov og grønne områder, og det skal vi passe godt på, sagde borgmester Karsten Längerich, da han mødtes med børnene.