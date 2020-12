Se billederne: Robotbrud og Auto Lucia

Hvad i hulens navn gør man ved en tradition som det at gå Lucia, når ens uddannelsesinstitution er lukket ned og tømt for elever?

Han skrev en kode, der gjorde de 12 robotter i stand til at kunne køre frem og tilbage og til højre og venstre. Så blev eleverne i 1.V instrueret i, hvordan de styrede de trådløse robotter via en computer, lige som at klassen lånte remedier fra dramafdelingen til at pynte robotterne. Herefter slap de robotterne løs på gymnasiets gange. Resultatet blev "ret sjovt", som fysiklæreren formulerer det.