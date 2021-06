Se billederne: Professionel dansede gratis til livemusik i baghave

Se billedserie Havedans med moderne danser Camilla Schnack og saxofonist Ali Baldredin.

Mungo Park har hyret en moderne danser og en saxofonist til at danse og spille rundt omkring i Allerøds haver

Allerød - 23. juni 2021 kl. 14:59 Af Tekst: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Jan F. Stephan

Beboerne på Kastaniealle i Lillerød fik tirsdag aften en oplevelse ud over det sædvanlige. Her mødtes de nemlig i nummer 5's have, hvor moderne danser Camilla Schnack og saxofonist Ali Baldredin gav en improviseret forestilling.

Oplevelsen går under navnet Allerøds Haver Danser, og det er gratis at få Camilla og Ali ud i sin have - de har blandt andet også været forbi Demensplejecenter Skovvang - men når disse linjer læses er der ikke flere forestillinger at bestille.

Den gratis del skyldes Mungo Park. Allerøds Haver Danser spilles som gæstespil i Mungo-regi. Idéen og konceptet er udtænkt af Camilla Schnack under sidste års nedlukning.

"Publikums tilgang til scenekunsten var svær, og jeg ville derfor lave et koncept, hvor scenekunsten kunne komme ud til publikum," forklarer den 29-årige danser, der har danset helet sit liv og har en bachelor i moderne dans fra universitetet i norske Stavanger.

Havedans på Kastaniealle i Lillerød.

Konceptet startede i år i Brønshøj, hvor Camilla Schnack selv kommer fra. Og der skulle ikke mange havedanse i Brønshøj til, før Mungo Park-teaterdirektør Anna Malzer besluttede, at konceptet også skulle tilbydes borgerne i Allerød. Det skyldes to årsager.

"For det første var det så bagende varmt, da jeg bestilte dem, at jeg godt kunne forstå, hvorfor det kunne være mærkværdigt at købe billetter til en endnu varmere sal (i Mungo Park, red.). For det andet ville jeg godt give noget igen til Allerød efter den fantastisk støtte under corona, hvor så mange mennesker har købt sæsonkort. Her får folk et skud scenekunst og mulighed for en fin kunstnerisk snak om en genre, som ikke er så udbredt," siger Anna Malzer.

En snak med Schnack Tirsdag aften på Kastaniealle 5 var 13-15 mennesker samlet. De fik både før og efter forestillingen mulighed for at tage en snak med Camilla Schnack.

"Det ene ben i idéen er at komme ud til publikum. Men jeg har også en anden tanke med konceptet, der går på at nå et publikum, der ikke har oplevet moderne dans. Og hvis de har vil jeg gerne vise, hvad dansen kan i en anden kontekst, for vi improviserer forestillingen ud fra havens indretning, så haven bliver scenografien. Derudover har vi en dialog med publikum før og efter forestillingen, hvis de ønsker det," fortæller Camilla Schnack.

Før og efter forestillingen kunne publikum stille spørgsmål og få en snak om konceptet og moderne dans generelt.

Hun håber at fortsætte konceptet, og kommer gerne igen, men vil også gerne nå ud til haver i nye kommuner og bydele.

Ifølge Anna Malzer blev billetterne udsolgt på en dag. På spørgsmålet om, hun kunne forestille sig at gentage Allerøds Haver Danser er hun ikke afvisende.

"Det kunne jeg sagtens forestille mig, hvis folk gerne vil have det," siger teaterdirektøren, men tilføjer, at det nok ikke bliver gratis næste gang.