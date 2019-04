Se billederne: Nu kan bymidten klare en tissetår

Se billedserie Børn fra institutionen Firkløveren var inviteret med til indvielsen af det offentlige toilet. For som Miki Dam Larsen, formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget, sagde, så er toilettet også lidt en gave til kommunens institutioner, der nu kan komme på toilettet, når de er på tur i bymidten. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Allerød - 09. april 2019 kl. 17:19 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mange års fravær er der nu igen et offentligt toilet i Allerøds bymidte. Toilettet blev indviet af børnehavebørn fra institutionen Firkløveren tirsdag formiddag.

At det var børn fra en af kommunens daginstitutioner, der var med til at indvie toilettet, er ikke tilfældigt. For det er blandt andet kommunens dagtilbud, der har efterspurgt et toilet i bymidten, når de er på ture.

- Dem og så de borgere, der er cirka 70 år ældre. Det er derfra, vi har fået henvendelserne, sagde Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og også var mødt op til indvielsen, som blev holdt lidt munter.

- Der er jo trods alt grænser for, hvor højtidlig man kan gøre en indvielse af et toilet, sagde han og grinte.

Siden DSB valgte at sløjfe sit toilet på stationen for fem-seks år siden, har der ikke været et offentligt toilet i Allerøds bymidte. Og at bymidtens besøgende i den periode har måttet undvære muligheden for at gå på det lille hus har været en frustration.

Og selv om kommunen fortsat mener, det bør være DSBs opgave at drive et toilet på stationen, valgte politikerne til sidst at sætte penge af til det på budgettet.

- Det er et aktivt valg, vi politikere har taget, at der skal være et offentligt toilet i bymidten. Vi synes jo egentlig, at DSB burde betale for at drive et toilet ved stationen, men vi har måttet give os og sige, at det er også vores bymidte. Nu har man så et kommunalt drevet toilet i DSBs bygning, som kommunen betaler husleje for, og det er jo også ret unikt, sagde Miki Dam Larsen, inden han med hjælp fra Aviaja, der foretog det første skyl, indviede toilettet.

- Vi åbner nu det lille hus i Allerød, og vi regner med, at det kan blive det mest besøgte hus i Allerød. I hvert fald har det været meget efterspurgt til at ordne småt og stort, når man er på vej, lød ordene.

