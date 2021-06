Se billedserie Det var stemningsfuldt, da Blovstrød Kirke i weekenden rykkede krikerummet udenfor og i løbet af 11 gudstjenester konfirmerede 68 konfirmander i et partytelt. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Man kan godt blive konfirmeret på klapstole i et partytelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Man kan godt blive konfirmeret på klapstole i et partytelt

Det var både stemningsfuldt og engageret, da Blovstrød Kirke i weekenden konfirmerede 68 konfirmander i løbet af 11 gudstjenester.

Allerød - 21. juni 2021 kl. 07:11 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Solen skinner, fuglene kvidrer, og pæonerne står i fuld blomst. Bedre dansk sommer bliver det ikke.

Klokken er 9.45, og der er et leben udenfor Blovstrød Kirke. Konfirmander og gæster fra søndagens første hold er så småt begyndt at forlade sognegårdshaven. Nu står nogle af dem og kigger på de lækre biler, som er linet op foran kirken.

- Wuhuu!, lyder det begejstret, da en konfirmand bliver kørt væk i en åben, rød veteranbil.

Samtidig er gæsterne til de seks konfirmander på det næste hold ved at finde deres pladser i det røde og hvide partytelt, der denne weekend udgør kirkerummet i Blovstrød Kirke.

Konfirmander på stribe For at få tingene til at hænge sammen og imødekomme coronarestriktionerne har Blovstrød Kirke nemlig valgt at rykke konfirmationerne fra den lille landsbykirkes rum og over på den anden side af vejen i et stort telt, der er slået op på kirkegårdens grønne område.

I alt 68 unge bliver konfirmeret i løbet af 11 gudstjenester lørdag og søndag.

- Vi kalder teltet Tabernaklet. Dengang jøderne var udvandret fra Egypten og gik rundt i ørkenen, havde de en kirke med rundt. Det var også et telt, og det hed Tabernaklet. Vi synes, det er meget sjovt, at vi på en måde laver det samme, siger sognepræst Kristine Krarup Ravn, der står for fem af weekendens 11 konfirmationer.

Hun har glædet sig til, at forårets konfirmationer endelig kunne holdes.

- Det tror jeg alle har, ikke mindst konfirmanderne. Konfirmationer er altid ret intense, men jeg tror, virkelig, det bliver en stor fest i år, hvor den lige får lidt ekstra med glæden og taknemmeligheden over, at familierne kan samles og feste igen, siger præsten.

Rød løber I teltet er der stillet klapstole op, så hver konfirmand kan have otte gæster med plus eventuelt flere udenfor teltdugen. Der er pyntet med friske blomster og draperet stof, og et lille alter er bygget op ved endevæggen.

Klokken 9.55 begynder klokkerne at ringe, og lidt efter stemmer trompeten og det elektriske orgel i teltet i. Med Kristine Krarup Ravn i spidsen går konfirmanderne turen fra kirkens dør til teltet, hvor den nærmeste familie venter.

Det sidste stykke går de ad en rød løber, som er rullet ud på græsset. Inden de træder ind i teltet, stikker de fingrene ind under spritdispenseren og gnider rutineret den gennemsigtige væske rundt i hænderne, før de sætter sig på deres pladser.

At holde 11 konfirmationer på to dage og så endda udenfor det sædvanlige kirkerum kræver meget personale og meget forberedelse. For det er ikke kun sprit, der skal sørges for.

- Især kirketjeneren har virkelig været på arbejde med at skaffe højttalere og mikrofoner, sørge for strøm og pynte teltet, så det blev pænt. Jeg synes, det er virkelig sejt, at personalet har taget opgaven på sig med at forsøge at gøre en kirke ud af et telt, fortæller Kristine Krarup Ravn.

Som et eventyr Hun står nu foran alteret, efter de forsamlede har sunget » Se nu stiger solen af havets skød«, og konfirmanderne har fremsagt trosbekendelsen. Det er blevet tid til præstens prædiken til konfirmanderne.

- Jeg ved, at I har haft om eventyr i skolen, hvor en hovedperson drager ud, møder forhindringer på sin vej og kommer foranddret tilbage. Sådan har det også været for jer. I måtte pludselig blive hjemme og sidde bag hver jeres skærm, fordi den onde coronaheks havde taget magten. Og præsten tvang jer til at synge salmer via Teams. Det lød forfærdeligt med de skrattende mikrofoner, og præsten der fumlede med headsettet. Ville forhindringerne slutte, og ville I nogensinde blive konfirmeret? Men I klarede jer igennem til jeres store dag i dag, siger hun med et smil og fortsætter:

- Og I tænker nok, at det er jer, der er hovedpersonen i dag. Ikke for at være en partykiller, men det er I faktisk i en vis forstand ikke. Det er Gud, for han er grunden til, at vi overhovedet er her. Han tilbyder jer et liv i fællesskab.

Efter prædikenen spiller organisten og trompetisten den musikalske udgave af, hvordan konfirmanderne nok har det indeni i dag: »What a wonderfull world«.