Se billederne: Kommunen fik sin første padelbane

Allerød - 23. august 2021 kl. 04:18 Af Tekst Martin Stokkebro Moestrup Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

Som ny sport i Danmark er Padel blevet et fænomen. 404 baner er der i alt i landet i dag. Lidt under 100 af dem blev bygget i 2020, mens banebygningen i år er gået amok - indtil videre i 2021 er der blevet bygget 200 padelbaner.

Det fortæller Ole Egholm, formand for Dansk Padel Forbund, og deltager ved søndagens indvielse af en af de 200 nye baner - en skrigblå en af slagsen på Lynge Idrætsanlæg. Banen er placeret op af anlæggets tennisbaner og netop det, at Padel kan spilles udendørs, har gjort sporten voldsomt populær under coronaperioden. Men det er ikke hele årsagen til dens succes, siger Ole Egholm.

"Den store interesse var der allerede inden corona. Det er supersjovt og et nemt spil at gå til for alle aldersgrupper," siger formanden, inden han anerkender et smash i opvisningskampen, der spilles i forbindelse med indvielsen.

Det er to kvindelige landsholdsspillere, der spiller mixeddouble med to lokale Lynge-mænd, og den ene af kvinder smasher bolden ned på modstandernes banehalvdel så hårdt, at den ryger op over endevæggen.

"Ud-af-banen smashen er de fedeste slag i padel," siger formanden.

Bane nummer to på vej Padel hører under Lynge UggeIøse Idrætsforening Tennis, og herfra oplyser formand Cathrine Larsen, at de indtil videre har fået 70 padelmedlemmer i klubben. Dermed er den ene bane allerede ved at være for lidt, og som borgmester Karsten Längerich sagde i sin åbningstale "er de gode til at få ting til at ske i Lynge". Således er bane nummer to allerede planlagt og byggeansøgningen snart klar til at blive sendt af sted.

"Det vil kræve, at vi kommer i mål med nogle fondsansøgninger, men der vil vi have den fordel, at vi kan vise, at behovet er der, fordi vi kan dokumentere, at der er stor run på bookningen af den eksisterende bane," siger Cathrine Larsen.

Hun er i øvrigt gift med den ene af de to mandlige spillere i opvisningskampen på SB Arena, der er navngivet efter den lokale SuperBrugsen, der har doneret 100.000 kroner til den nye bane.