Se billederne: Kører 179 kilometer på skateboard for velgørenhed

Tre seje spejdere kørte i påskeferien et femcifret beløb ind til velgørenhed ved at køre på skateboard fra Allerød til Vejle Fjord på to dage

Allerød - 15. april 2021 kl. 07:07 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

"Vi kan godt lide at udfordre vores evner, og det her var en fed udfordring".

Ordene er 18-årige Victor Franck Larsen fra Lillerøds. Sammen med vennerne Rasmus Howe og Victor Sommer Karppinen begav han sig lørdag den 27. marts ud på deres definition af en fed udfordring: En skateboardtur fra Allerød til Victor Franck Larsen og Rasmus Howes gamle efterskole i Brejning ved Vejle Fjord.

Turen startede i stiv modvind og et tørvejr, der kun holdt til Roskilde. Med sig i en følgebil havde de vennerne Kristian Tidemand Petersen og Wilma Olivia Clemen Larsen, der leverede moralsk støtte og var klar med chokoladebar og drikke, når det var nødvendigt. Efter 52 kilometer fik bilen dog en ekstra passager, da Victor Sommer Karppinen måtte stoppe grundet knæproblemer. Ti kilometer senere røg også Rasmus Howe ind i 'bussen'.

"Han havde krampe overalt i kroppen. Det havde jeg også, men jeg fandt en teknik til at bruge forskellige muskler i kroppen, så jeg ikke gik i krampe, og så sagde jeg ellers til mig selv, at det gjaldt om at være i flow state og bare køre," fortæller Victor Franck Larsen.

Fra venstre mod højre: Victor Sommer Karppinen, Victor Franck Larsen og Rasmus Howe. De tre longboardere får sig et velfortjent hvil på turen. Til højre står de tre hjemmelavede longboards. Privatfoto

Med den indstilling holdt han helt til Slagelse. Det var meningen, at han efter Storebæltsbroen skulle have fortsat på skateboard fra Nyborg til Odense, hvor de skulle overnatte, men da han først havde sat sig ind i bilen blev den del af turen til en biltur for hele gruppen.

Lillebæltsbroen var det bedste Næste dag var han dog klar igen. Det samme var regnen og modvinden - sidstnævnte lå på seks meter i sekundet i gennemsnit over hele turen. Alligevel klarede han den hele vejen til efterskolen efter imponerende to dage og 179 kilometer på skateboard. Særligt én oplevelse står helt klar i hukommelsen efter den imponerende tur.

"Da jeg kørte over Lillebæltsbroen - det eneste sted på turen, jeg havde medvind - det var det bedste ved hele turen. Der kunne man virkelig se, hvor langt vi var nået. Det var helt vildt", husker han.

Grundet corona måtte de ikke komme ind på efterskolen, så vennerne overnattede i et shelter, de havde booket, i en skov, der tilhører skolen. Det første Victor Franck Larsen gjorde, da de kom frem, var at tage en dukkert i Vejle Fjord.

"Jeg var helt gennemblødt af regnen. Vandet var iskoldt, men det var så lækkert," fortæller han.

Victor Franck Larsen og hans vennegruppe begyndte først for alvor at stå på longboards efter sommerferien 2020. Foto: Jan F. Stephan

Tjente over 17.000 til velgørenhed Inden turen havde de fået idéen at prøve om de ved at skabe opmærksomhed omkring den, kunne få folk til at donere nogle penge til et velgørenhedsprojekt. De ringede til deres gamle forstander, der foreslog organisationen Spejderhjælpen, hvilket de så som et oplagt valg, da alle skaterne også er mangeårige spejdere.

"Vi synes, det gav god mening, da de hjælper udsatte børn i Danmark og udlandet på vores alder," fortæller Victor Franck Larsen.

De lavede et opslag flere steder på de sociale medier, hvori de fortalte om deres tur og opfordrede folk til at donere til Spejderhjælpen.

Allerød Nyt har været i kontakt med Spejderhjælpen, hvis bestyrelsesformand, Marianne Karstensen, kalder Victor og hans venners' indsats for "en fantastisk historie" og "et super flot og uegennyttigt initiativ".

Hun oplyser, at skateboardturen indsamlede 17.496 kroner og 31 øre til Spejderhjælpen, og at pengene går til projektet 'Alle børn fortjener en ven', der skal give børn i Ghana med udviklingshandicap bedre livsvilkår og bedre muligheder for at blive inkluderet i samfundet.

Da Allerød Nyt snakker med Victor Franck Larsen i hans families hjem i Lillerød, er det første gang, han hører beløbets størrelse. Smilet breder sig på hans læber.

Victor Franck Larsen var hjemsendt to måneder og en uge fra Brejning Efterskole på grund af corona sidste år. Det var "super nedern", men eleverne fik heldigvis de sidste seks måneder sammen. I år holder han sabbatår. Foto: Jan F. Stephan

"Jeg er super stolt. Vi havde regnet med maks 1.000 kroner. Da folk begyndte at skrive på Facebook, at de havde overført penge til Spejderhjælpen, var det en super motivation til at køre længere. Jeg ville ikke skuffe dem," fortæller han.

Kørte på hjemmelavede boards Turen blev egentlig slet ikke kørt på skateboards, men på longboards - en længere version af skateboards, som man kan køre hurtigere og længere på med større komfort, mod at man til gengæld ikke kan lave de tricks, som det traditionelle skateboard er kendt for. De tre longboards har Victor Franck Larsen selv bygget i et skur i sin baghave med Kristian Tidemand Petersen. Her har de bygget deres egen skateboardpresse, som efter 24 timer giver et longboard dets helt rigtige form. Ind til videre har de bygget seks longboards, men står det til de to venner, bliver det til mange flere.

"Vores planer er at lave et firma, der sælger standard eller custom made boards (med sidstnævnte kan man selv bestemme designet, red.). Mig og min ven har aldrig været så meget til traditionelle jobs, så vi ville finde en måde at lave det, vi gerne ville," fortæller Victor Franck Larsen.

Victor Franck Larsen foran den hjemmebyggede skateboardpresse i et skur i han og familiens baghave. Foto: Jan F. Stephan

Firmanavnet har de allerede: Legacy Longboards, der også er navnet på deres Instragram-konto. De har dog ikke fået cvr-nummer, men planen er, at det snart skal ske.

"En til historiebøgerne" Den lange longboardtur er ikke lige en, han glemmer foreløbig, og det kan meget vel vise sig ikke at blive den sidste.

"Vi har snakket om at lave det til en tradition i påskeferien. Det var en vild tur. En super fed tur. Helt sikkert en til historiebøgerne," siger Victor Franck Larsen.