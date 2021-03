Se billedserie God sqat-stil på parkeringspladsen. Foto: Jan F. Stephan

Se billederne: Klubben er rykket udendørs

Allerød - 11. marts 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

"Er I klar til squats? Så går vi ned. I ser godt ud!"

Maria Bressons opmuntrende stemme gjalder ud af højtalerne på parkeringspladsen bag Industrial Textiles på Engholm Parkvej - kun et stenkast fra Allerød Rådhus.

En af deltagerne til dagens træning beskriver hende som et "inspirerende energibundt", og det kræver ikke mere end et par minutter som tilskuer træningen for at finde ud af, at der er noget om snakken. Maria Bresson farer rundt, konstant med et smil på læben og opildner og pjatter med deltagerne.

"Det har ikke været det samme at træne derhjemme. Det giver noget, at man har en, der kan piske dig i gang," siger Tina Lyhne.

Sammen med Eva Aaboe er hun den første, der mødte op til dagens træning. De var her også begge i sidste uge, der var første gang, The Club, der normalt hører hjemme på M.D. Madsensvej, åbnede op for udendørstræningen efter lempelsen af coronarestriktionerne.

"Jeg var godt nok øm i ballerne efter i tirsdags," lyder det bramfrit fra Tina Lyhne.

Der er fuld fart og godt humør over instruktør Maria Bresson. Det er Tina Lyhne, der ser til yderst til højre. Foto: Jan F. Stephan

"Og i lårerne," supplerer Eva Aaboe.

Lastbiler og fitness Der er noget råt over at træne på en parkeringsplads i et industrikvarter. Før dagens træning gik i gang forlod en af de karakteristiske store blå lastbiler fra Danske Fragtmænd parkeringspladsen, og der kom også en mindre GLS-pakkebil forbi.

"Det er vores GLS-mand", forklarede Maria Bresson og vinkede til ham.

The Club-instruktøren opfører sig allerede hjemmevant her, men hun kender det da også fra i sommers, hvor The Club også lavede fitnessvenlig træning her.

Dengang i sommervarmen var der også plads til de mere rolige yoga-hold, men nu, hvor temperaturen i dag kun takket være den varme martssol lige får sneget sig op på en håndfuld plusgrader, er det pulstræning, der er på programmet.

Parkeringspladsen er stillet til rådighed af Steen Knudsen, indehaver af Industrial Textiles og mangeårig ven med Ditte Skov - kvinden bag fitnesscentret The Club.

En parkeringsplads, et par højtalere, en energisk instruktør og deltagere med eget udstyr. Så har du en god gang fitness. Foto: Jan F. Stephan

Her er træning tre gange om dagen med plads til 20 på hvert hold. Det er gratis og ikke kun for The Club-medlemmer, men man skal tilmelde sig via fitnesscentrets hjemmeside. Og det har været populært. Holdene er bookede med venteliste på flere af dem.

På dette eftermiddagshold er der to mænd og 16 kvinder, der hver har medbragt egen måtte og håndvægte. Sidstnævnte bliver løftet over hovedet på Maria Bressons ordre.

"Lidt for fotografen, Anna", lyder det med et glimt øjet fra instruktøren.