Artiklen: Se billederne: Gudstjeneste og fællessang under åben himmel

Se billederne: Gudstjeneste og fællessang under åben himmel

Blovstrød Kirke holdt søndag gudstjeneste og sang i det fri med besøg af akkordeonist Nicolai Kornerup. Højmessen blev flyttet ud i Sognegårdshaven, hvor der var leg og fortælling for de mindste, og fællessang efter gudstjenesten. Her spillede kirkens organist sammen med Nicolai Kornerup og kirkens sanger Niels Moltved til. Efterfølgende kunne deltagerne nyde deres medbragte picnickurv, mens kirken serverede kaffe og kage.

Nicolai Kornerup har i klezmerbandet Mames Babegenush spillet over hele verden, blandt andet i Carnegie Hall i New York. Han har produceret musik for blandt andre Kwamie Liv og X Factor, skrevet arrangementer til DR Underholdningsorkester, DR Pigekor, DR Big Band.