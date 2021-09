Se billederne: Gert og Helen hyldet for deres indsats

Se billedserie Fra venstre mod højre: udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen (S), Lisette F. Thamdrup, Gert Sloth Berthelsen, Helen Nielsen og borgmester Karsten Längerich (V). Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Fredag blev frivillighedsprisen for 2020 og 2021 uddelt på rådhuset

Allerød - 24. september 2021 kl. 19:56 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Cirka 50 mennesker var mødt op på Allerød Rådhus fredag eftermiddag, da man ifølge borgmesterens indledende ord for tiende år i træk afholdt Frivillig Fredag.

"Vi skal genstarte frivilligheden efter corona. Fra byrådets side vil vi gerne tilskynde til frivillighed, og en af de måder, vi kan gøre det på, er ved at påskønne det, som vi gør i dag," sagde Jesper Holdflod Pallesen (S), formand for sundhed, velfærd og beskæftigelsesudvalget, der står bag Frivillighedsprisen i Allerød Kommune.

Der skulle grundet corona uddeles to priser, en for 2020, og en for i år. Blandt de fem nominerede blev det Gert Sloth Berhelsen, der vandt 2020-prisen.

Han belønnes for sit arbejde med Veteranprojekt Grønland, som han er initiativtager til. Han er selv veteran og samarbejder med KFUM's Soldaterhjem i Høvelte.

For 2021 blev vinderen Helen Nielsen. Hun blev af Jesper Holdflod Pallesen rost for at stå bag en række senioraktiviteter, blandt andet som aktiv i Senior-IT og tidligere medlem af Seniorrådet. 2021-prisen modtog hun for sit arbejde med at få opsat en kæmpe skærm på plejecenter Engholm, som hun har fået Velux Fonden til at støtte med 75.000 kroner. Skærmen er et smart-tv med touchscreen, som beboerne kan være fælles om at bruge til en række aktiviteter.

Tre øvrige nominerede De øvrige nominerede var Lisette F. Thamdrup for hendes arbejde med at bevare skovridergården Dæmpegård i Tokkekøb Hegn, Aase Andersen for hendes frivillige arbejde på Engholm Plejecenter, herunder arbejdet med biografen på plejecentret samt Jens Præstholm for hans arbejde for Red Barnet Allerød, ikke mindst som lejrchef for deres familielejre.