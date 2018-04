Se billedserie Stuehuset på Bøgeholm er ifølge BBR fra år 1900. Nu skal det rives ned. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Gård fra år 1900 skal rives ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Gård fra år 1900 skal rives ned

Allerød - 16. april 2018 kl. 05:56 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den historiske gård Bøgeholm skal rives ned for at give plads til erhverv ved Farremosen.

Ejerne af gården Bøgeholm, der ligger midt i det nye erhvervsområde ved Farremosen, har søgt om at få lov til at nedlægge boligen. Den har adresse på Farremosen 29. Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har indstillet til byrådet, at der gives tilladelse til nedrivningen.

- Det giver ikke mening at bevare den, siger udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) om gården, der er ejet af Lunatrans A/S og har været fraflyttet siden oktober sidste år.

Ønsket om at få lov til at rive al bebyggelse på gården ned kommer i forbindelse med, at jorden skal bruges på det nye erhvervsområde ved Farremosen.

Stuehuset er opført i år 1900, og gården har et samlet boligareal på 340 kvadratmeter. Boligen har ni værelser, et køkken, to toiletter og et bad. På ejendommen er der desuden to driftsbygninger på henholdsvis 185 og 400 kvadratmeter.

Kommunen skal give sit samtykke til at nedlægge en bolig. På sit møde har fagudvalget taget det første skridt i den proces, mens det endelige samtykke gives, når byrådet holder møde torsdag den 26. april.

En beslutning som denne træffes på baggrund af et konkret, individuelt skøn for hver enkelt ejendom. Det sker blandt andet efter kriterier som hensynet til at sikre boliger til boligsøgende i kommunen, hensynet til den samlede boligmasse, hensynet til ejerens interesse i at nedlægge boligen, og den særlige planmæssige interesse, som er til stede, når nedlæggelsen af boligen sker i overensstemmelse med planlægningen for området.

Bøgeholm er omfattet af lokalplan 3-392, der udlægger området til erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. På grund af aktiviteterne i området kan boligen ikke anvendes til beboelse, og den kan derfor ikke tilbydes til boligsøgende i kommunen.

Nedlæggelse af boligen vurderes at være i overensstemmelse med den planmæssige interesse for området.