Se billederne: En ny bydel skyder op

Allerød - 18. april 2018 kl. 05:45

Af Anne-Mette Rasmussen

Interessen var overvældende, da Huscompagniet satte 45 parcelhusgrunde i Ny Blovstrød til salg. Under et halvt år tog det at sælge grundene, og nu er alt udsolgt.

- Det er over al forventning og var meget hurtigere, end vi havde turde håbe på. Blovstrød er et eftertragtet område, og jeg tror, der er stor efterspørgsel, fordi det er tæt på skov, vand, skoler og daginstitutioner. Og så er det samtidig tæt på København, så beliggenheden har også gjort det attraktivt. Derudover er der stor efterspørgsel på at bo i noget nyt og vedligeholdelsesfrit med lavt energiforbrug, siger Søren Ravn, der er afdelingsdirektør i Huscompagniet.

Byggeriet er nu i fuld gang på udstykningerne, hvor de første allerede er flyttet ind. Og snart laver Huscompagniet en byggeudstilling på fem af grundene med eksempler på og inspiration til, hvordan man kan bygge. De fem grunde med huse på vil blive sat til salg på et senere tidspunkt.

Udstykningen ligger i området vest for Kongevejen og syd for Sortemosevej, og beboerne i de 45 kommende parcelhuse får adresse på Grønningen. Den har indkørsel fra Sortemosevej via Blovstrød Teglværksvej.

Var man ikke hurtigt nok ude til at sikre sig en af byggegrundene, men kunne man godt tænke sig at bo i det helt nye boligområde, der er ved at skyde op i Blovstrød, er der stadig mulighed for det. På en udstykning lige ved siden af Grønningen, lidt tættere på Kongevejen, er Huscompagniet i gang med at bygge 79 rækkehuse i et og to plan.

- Salget af rækkehusene går også over al forventning. Og det, vi har kunnet mærke med rækkehusene, er, at det skaber ekstra stor interesse, nu hvor vi er i fuld gang med at bygge. For så kan interesserede købere komme ud at se, hvordan det kommer til at se ud, siger Søren Ravn og understreger, at der stadig er boliger tilbage, både i et og to plan.

De 79 boliger bliver bygget under navnet Frugtlunden og er fra 108 til 145 kvadratmeter. De første beboere rykker

ind til juni. Ifølge Søren Ravn er det en meget blandet skare, der ønsker at bosætte sig i Blovstrød og Allerøds nye bydel.

- Det er et meget bredt udsnit, for det er dels lokale, dels københavnerfamilier, der ønsker at rykke ud af København. Derudover kommer der også lidt fra nabokommunerne, så det er faktisk rigtig blandet, siger han.

Frugtlunden og Grønningen ligger lige ved siden af Drabæk Huse, en tredje udstykning, hvor Bonava er godt i gang med at sælge deres rækkehuse. I Drabæk Huse flyttede de første beboere ind omkring juletid.