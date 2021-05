Se billedserie Det lille blomsterhus i Blovstrød.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Bolettes nye blomsterbutik i Blovstrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Bolettes nye blomsterbutik i Blovstrød

Et lille træhus er eksploderet i fuld flor på Kongevejen i Blovstrød, efter at Bolette Bannebjerg har åbnet Det lille blomsterhus

Allerød - 27. maj 2021 kl. 06:55 Af Tekst: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

For lidt over en måned siden sprang Bolette Bannebjerg ud som selvstændig, da hun åbnede Det lille blomsterhus på Kongevejen 61 i Blovstrød.

Navnet er velvalgt, da butikken meget bogstaveligt ligger i et lille træhus i bunden af parkeringspladsen/gårdspladsen, der også huser Kongevejens Pizzaria på højre side og Lilje-Husets udstilling af sommerhuse på venstre side.

Allerød Nyt møder hende i det lille hus, der er spækket med blomster.

"Den første tid er gået over al forventning. Op til mors dag (den 9. maj, red.) stod vi og bandt buketter til ud på natten. Folk siger, at det er dejligt, at man kan handle i Blovstrød," siger hun.

Huset er nyistandsat med hjælp fra hendes far Søren Johnsen, der ejer bygningerne, der udover blomsterbutik og pizzaria også huser selskabslokaler og lejligheder, hvoraf 27-årige Bolette Bannebjerg bor i en af dem.

"Begge mine forældre er selvstændige, og jeg havde selv et ønske om at blive herre over, hvad man køber," fortæller Bolette Bannebjerg, der har taget den to-årige uddannelse som blomsterdekoratør i blomsterbutikken Krukkerne på M.D. Madsensvej i Lillerød.

I Det lille blomsterhus står blomsterne ikke kun i krukker, men hænger også ned fra loftet i såkaldte blomsterskyer som den til venstre på billedet.

"Jeg ville gerne have mere tid til at kunne være kreativ," siger Bolette Bannebjerg og peger op på en såkaldt blomstersky - en flot dekoration der hænger i luften over "disken" i butikken.

"Sådan noget har man ikke altid til til i de store butikker, hvor ordrerne fra Interflora strømmer ind hele tiden," fortsætter hun.

Udover tiden til at være kreativ er hun med sin nye butik gået i en økologisk og bæredygtig retning.

Cellofanet er lavet af genbrugsplast og papiret er produceret med skånsomhed for miljøet. Ifølge blomsterbutik-indehaveren er det svært at komme uden om Holland, når det kommer til afskårne blomster, men hun prøver at støtte danske gartnerier, når det gælder planter og krydderurter.

Nye jordbær og kartofler Derudover har hun også produkter fra lokale samarbejdspartnere som Allerød Vinhandel og Syltedronningen, og til den snarligt kommende sommer skal der være lidt gårdbutik-stemning med nye danske kartofler og jordbær.

Hendes farfar drev planteskole på adressen og hendes oldefar havde et gartneri. Så det med de grønne fingre kommer ikke fra fremmede.

"Det med at arbejde med naturlige, levende materialer er fedt. Og så er det en fed følelse at hjælpe andre med at gøre andre glade. Blomster gør mig glad," siger Bolette Bannebjerg.