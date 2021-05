Se billederne: Blovstrød gav tennissporten et skud

Klubben er i gang igen med at have aktiviteter. Blandt andet "hyg ind" hver onsdag fra klokken 17, hvor man kan komme og prøve tennis på hyggeplan. Her skal man ikke være nervøs for ikke at kunne ramme bolden rigtigt, for her er det hyggen, der er i højsædet, forklarer Flemming Aanæs.