Se billederne: Badminton-boblere dystede i tæt eliteturnering

Se billedserie I damedouble vandt Sara Lundgaard (t.v.) og makkeren Claudia Paredes fra Skovshoved Badminton over Christine Busch Andreasen og Amalie Schulz Terp-Nielsen fra Kastrup Magleby Badmintonklub. Her er der præmieoverrækkelse med Jan Gauger fra Team Allerød.

Allerød - 01. december 2020 kl. 14:15 Af Tekst: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

Ikke alt står stille i coronatiden. Således lykkedes det fredag, lørdag og søndag Lillerød Badmintonklub (LB) at afholde en stor eliteturnering for 164 spillere.

Det er andet år i træk, at Grand Prix Circuit afholdes og også anden gang, at Lillerød Badmintonklub er vært for et af de fire stævner i formatet, der ender ud i et femte finalestævne.

"Vi var rigtig godt tilfredse. Der er så mange frivillige kræfter på spil i det her. Det er fedt at opleve opbakningen og mærke, hvordan det går op i en højere enhed, siger en af arrangørerne fra LB, Søren Toft, der sad seks år som formand i klubben, indtil han stoppede i oktober i år.

Han ved, at der var en repræsentant ude fra Badminton Danmark, som forbundet hedder, og Søren Toft håber meget at vedkommende kunne lide, hvad han/hun så, så LB får lov at afholde turneringen igen til næste år.

"Vi vil meget gerne være vært igen og føler, at vi har et godt setup og god opbakning fra især Kvickly Allerød og Team Allerød (erhvervsklub, red.)", siger han.

God spænding Det er spillerne lige under det bedste niveau herhjemme, der deltager i Grand Prix Circuit - boblerne, som Søren Toft kalder dem. Men der er også nogle udenlandske spillere med - herresinglerækken blev fx vundet af den irske spiller Nhat Nguyen.

Der var en otte-ti spillere med fra LB. Deres bedste placering blev en kvartfinaleplads. Men det er okay for klubben, der på seniortopniveau er placeret i 1. division, der er den næstbedste række i Danmark, siger Søren Toft.

"Det er fint tilfredsstillende. Vi kan ikke gøre os gældende til finalepladserne lige nu, men vi er rigtig glade for, at vores spillere er med i de her turneringer og får den erfaring, det giver," siger han.

Turneringen var generelt præget af lige og tætte kampe, og det gav god underholdning, fortæller den tidligere formand.

"Der var god spænding på, så det var lige sådan en turnering, vi gerne ville have," siger han.

Kunne se med fra sofaen Grundet corona prøvede LB kræfter med livestreaming via YouTube, og selv om seertallene ikke var skyhøje, var der god opbakning.

"Vi broadcastede fra fire baner, og der var hele tiden nogle, der så med på alle baner. Det var fedt at se, at det virkede, fortæller Søren Toft.