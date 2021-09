Se billederne: Arkitektstuderende fylder Dæmpegård

Se billedserie Der var morgenbrød og kaffe på kanden i torsdags. De studerende kan da også godt begynde at føle sig hjemme på Dæmpegård, som det meste af deres efterårsundervisningen er henlagt til. Foto: ALLAN NORREGAARD

Allerød - 22. september 2021 kl. 12:37 Af Tekst: Martin Stokkebro Moestrup Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen

71 arkitektstuderende startede torsdag semestret på Dæmpegård, og der var bestemt ikke tale om en ekskursion. Dæmpegård ER efterårssemestret for de mange kandidatstuderende på programmet Kulturarv, Transformation og Restaurering på Det Kongelige Akademi - Arkitektur (det der engang bare hed Arkitektskolen).

Som semesteropgave skal de nemlig komme med deres bud på en fremtidig anvendelse af skovridergården, og dermed taler deres arbejde direkte ind i det arbejde som foreningen Dæmpegårds Venner har gang i for at redde gården. Det er da også vennerne, der er værter for de studerende og deres undervisere, og som gode værter har de ryddet op, luet ukrudt, repareret toiletter og i det hele taget gjort klart, så de studerende får så gode forhold som muligt.

Torsdagen var nemlig blot startskuddet til nogle måneder, hvor undervisningen er henlagt Dæmpegård, og hvor de studerende sågar har muligheden for at slå et telt op i skovridergårdens baghave, hvis de skulle ønske at spare transporten hjem til kollegieværelset i København.

"Det er spændende for dem at arbejde med et aktuelt problem, hvor der ikke er en fast plan. Det appellerer til, at de kommer med deres egen løsnng," siger Thomas Kampmannn, en af de mange undervisere, der også var til stede i torsdags.

I mesterlære Af opgavebeskrivelsen for de studerende fremgår det meget eksplicit, at en af deres opgaver bliver at bidrage til Dæmpegårdens Venners arbejde.

"Målet er at hjælpe Dæmpegårds Venner med at skabe større bevågenhed og få offentligheden ind i projektet. Der skal samles materiale, der kan bruges til fondsansøgninger, og der skal laves en workshop herude, der vil blive åben for offentligheden og have oplæg fra nogle af de studerende," læste en anden underviser, ekstern lektor Søren Bak-Andersen, op for de studerende, inden de gik i gang med arbejdet.

Lektor Thomas Kampmann (t.h.), der her ses sammen med programansvarlig, professor MSO Nicolai Bo Andersen, er begejstret over, at de studerende får lov til at arbejde med materialer af høj kvalitet på Dæmpegård.

I første omgang handlede det, altså arbejdet, om at måle stedet op.

"Det er meget konkret, og der er meget mesterlære i det. De skal ud og måle vinduespartier og lære om kvaliteten af materialerne. For mange af dem er det første gang, de prøver kræfter med noget, der er så gammelt. Endelig er der noget, der er værd at bruge tid på," siger Thomas Kampmann med et smil.

Vinduerne kan holde 200 år til Netop et af vinduespartierne ser Allerød Nyt nærmere på sammen med en af hans kolleger, lektor Søren Vadstrup.

Lisette F. Thamdrup (yderst til højre), formand for foreningen Dæmpegårds Venner, startede dagen med at tale til de studerende.

"For de fleste vil det her vindue være uoverskueligt at sætte i stand," siger han og skraber lidt af det gamle maling af, mens han stikker blødt i træet med en kniv og fortsætter:

"Men vi har erfaring i, at man kan gøre det, så det kan holde 200 år til," siger Søren Vadstrup, der har skrevet bøget om bygningsrestaurering.

Som nævnt har de studerende brugt de første dage på at måle hele Dæmpegård op. Formand for Dæmpegårds Venner, Lisette F. Thamdrup, var også derude i torsdags og igen dagen efter. Allerød Nyt fanger hende på en telefon mandag.

"Jeg blev helt høj i hatten af at se de studerende overalt derude. Mange af dem hev fat i os og sagde, at det var fedt, at de fik et projekt, hvor de kan være med til at redde gården og gøre en forskel. Det var så fedt at opleve det liv, der var der. Mere af det," drømmer formanden.