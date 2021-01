Den 12. marts, dagen efter pressemødet hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned, ramte stormen Laura Danmark. Den kom også forbi Allerød, hvor den var årsag til, at et stort træ væltede ud over Kongevejen. Der var heldigvis ingen biler på vejen, da træets rødder slap jordbunden og tiltede udover vejen, så ingen kom til skade på grund af det væltede træ. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Året der gik i Allerød

Også i Allerød stod året i coronaens tegn. Således var det desværre på grund af corona, at en ikonisk møbelsnedker døde. Lykkeligvis nåede han at få et stort ønske opfyldt kort inden sin død.

Men der skete også andre ting i Allerød. Kendte personligheder sagde farvel, og nye stod klar til at tage over. Nordsjællands Erhvervspris gik til en Allerød-virksomhed. Og bilerne blev smidt ud af gågaden.

Et andet sted i kommunen tiltrak et byggeri med mange flere år på bagen sig også en del opmærksomhed. Skovridergården Dæmpegård er nedrivningstruet, men en gruppe borgere kæmper for at redde den gamle gård.