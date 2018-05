Se billedserie Antanuse Fayez har haft have i Haveforeningen Enghaven siden begyndelsen i 1980. Nu har hans datter også fået en have, som han holder lidt øje med. Foto: Allan Nørregaard

Se billeder: Nyttehaven er hårdt arbejde med frugtbart udbytte

Allerød - 15. maj 2018 kl. 05:50 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjulene knaser i gruset, da bilen drejer til venstre ad grusvejen, der udgør indgangen til Haveforeningen Enghaven. Langs med gruset ligger de første haver, og i en af dem nyder et par haveejere det gode vejr i en pause fra havearbejdet.

Henne ved haveforeningens lille hus tager Lars Ebbesen og Henriette P. Hansen imod. De er begge medlemmer af bestyrelsen for Haveforeningen Enghaven, der så dagens lys i 1980. Selv er de lidt nyere i gårde. Lars Ebbesen har haft sin have i tre år og er nu formand for haveforeningen, og Henriette og hendes mand havde deres første sæson i haven forrige år.

Haverne i foreningen er nyttehaver, og det er noget helt andet end kolonihaver.

- Nyttehaver ligger på kommunal jord, og man må ikke opholde sig eller overnatte herude, ligesom man heller ikke må have selskab. Så man skal altså ikke forveksle det med en kolonihave. Man skal regne med at kunne lægge en del arbejdstimer i det, siger Henriette P. Hansen.

Imens vi står og taler, kommer en haveejer forbi og låser sig ind i foreningens skur med haveredskaber og plæneklippere. Lidt efter kommer hun ud igen med netop en plæneklipper, som hun skubber foran sig ned imod sin have. - Haveredskaberne og græsslåmaskinerne kan man låne, så man ikke behøver at investere i sine egne, siger Lars Ebbesen, der for nylig har sat sedler op flere steder i foreningen med en oversigt over ledige haver. For stik imod sædvane er der lige nu en del ledige haver i foreningen.

- Den dårlige sommer slog nogle af de nye haveejere ud sidste år, derfor har vi en del ledige haver nu. Vi har folk på venteliste, og det plejer at være sådan, at når der er ledige haver, så bliver de overtaget af dem på ventelisten. Men i år har nogle af dem ønsket at vente, og derfor har vi 10 haver til rådighed, hvis nogen skulle være interesseret, siger Henriette P. Hansen.

I alt er der 188 haver i haveforeningen, og haverne varierer i størrelse fra 100 til 400 kvadratmeter, alt efter hvor meget man kan overskue. Lars' have er 300 kvadratmeter og får tit besøg af sin ejer. For 66-årige Lars Ebbesen gik på efterløn for fire år siden og har god tid til sin have.

- Jeg har altid tænkt, at når jeg fik rigtig god tid, ville jeg have en nyttehave. Så jeg bruger rigtig mange timer herude. Men det er også nødvendigt. Går der en måned, uden at man kommer her, så vokser det jo op om ørerne på en, siger han og anbefaler, at man kommer i sin nytte have i hvert fald hver weekend i vækstsæsonen, og gerne flere gange om ugen.

Er man interesseret i en af de ledige nyttehaver, kan man finde flere oplysninger på haveforeningens hjemmeside.

Læs hele reportagen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.