Ny Allerødgård på Sortemosevej 15 er netop blevet solgt for 82 millioner kroner. Til daglig huser den Allerød Privatskole. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Scorer over 42 millioner på skolesalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Scorer over 42 millioner på skolesalg

Ny Allerødgård, der huser Allerød Privatskole, har skiftet hænder til den nette sum af 82 millioner kroner. Prisen er fordoblet på kun tre år

Allerød - 14. april 2021 kl. 07:03 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Ny Allerødgård er kommet på svenske hænder. Den 1. marts solgte det nordsjællandske ejendomsselskab Kongeegen således gården til det svenske ejendomsselskab Svenska Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) for 82 millioner kroner. Salget sker mindre end tre år efter, at Kongeegen i 2018 købte Ny Allerødgård for 39 mio. kr.

Gården på Sortemosevej 15 er i dag bedre kendt som Allerød Privatskole, og Kongeegen har været udlejer siden skolen lukkede dørene op for de første elever i 2016 - de første år havde ejendomsselskabet overtaget en leasingaftale på Ny Allerødgård med option på køb, og det indfriede man altså i 2018, fortæller direktør Jakob Venø.

"Vi har haft et godt samarbejde med skolen og føler ikke, at vi kan gøre mere. Skolen er fuldt udviklet og har en lang lejekontrakt. Vi har solgt til nogle investorerer, der er specialiseret i den her type ejendomme, og vi er glade for de nye ejere," siger han.

Og så er det vel også meget godt, at prisen er mere end fordoblet på tre år?

"Det må man sige," siger Jakob Venø.

SBB: Kommer ikke med forandringer SBB specialiserer sig ifølge selskabets hjemmeside i "samhällsfastigheter", altså samfundsejendomme, og har en strategi om langsigtet ejerskab. Det er også med det udgangspunkt, at man har købt Ny Allerødgård, fortæller Ola Svensson, regionschef syd og Danmark i SBB.

"For os er det en god og tryg investering, fordi det er trygge indtægter, og vi har en lang horisont. Ejendommen har en god beliggenhed i nærheden af København, som er et område, som vi i øjeblikket forsøger at øge vores portefølje i," siger han.

Regionschefen ønsker ikke at kommentere på de 82 millioner kroner.

"Vi udtaler os ikke om prisen," siger han.

Kommer der til at ske ændringer for skolen?

"Vi har ikke nogle planer om at lave forandringer," siger Ola Svensson.

Skolens lejekontrakt fortsætter da også trods ejerskiftet. Der er tale om en langtidslejekontrakt, der er uopsigelig fra udlejers side ind til 2048, oplyser bestyrelsesformand for Allerød Privatskole, Kim Zillo Rokamp.

Han forventer heller ikke, at salget får den store betydning for hverdagen på skolen.

"Den eneste direkte betydning er, at vi nu skal samarbejde med en anden. Vi har været utrolig glade for samarbejdet med Kongeegen og ser nu frem til at samarbejde med en stor virksomhed med erfaring og interesse i det her segment, som vi udgør. De nye ejere er jo først lige kommet til, men vi har fået et godt indtryk af dem," siger han.

Havde forkøbsret Bestyrelsesformanden fortæller endvidere, at privatskolen faktisk havde forkøbsret på Ny Allerødgård.

"Vi havde muligheden for at overtage ejendommen, men vi har ikke haft økonomi til at være med i det prisleje, den er blevet handlet i," siger han.