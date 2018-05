Se billedserie Distriktsskoleleder Mads Ingvardsen (tv.) og borgmester Karsten Längerich (V) ved indvielsen af Lillevang Skoles nye science-center mandag eftermiddag. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Sciencemiljø med nye muligheder indviet

Allerød - 01. maj 2018 kl. 05:21 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lillevang Skole indviede mandag eftermiddag et science-center på udskolingsafdelingen. Centeret skal erstatte de traditionelle faglokaler indenfor de naturvidenskabelige fag.

- Vi vil gerne arbejde med læringsmiljøer i stedet for enkelte faglokaler, så vi søgte om midler til at lave et helt område til at arbejde med science. Der skal kunne være en hel årgang heroppe, og man skal kunne arbejde både tværfagligt og mono-fagligt, siger skoleleder Mads Ingvardsen om centeret, der nu er klar til at få elever på besøg.

Med til indvielsen var blandt andet borgmester Karsten Längerich (V).

- Vi er mange, der har set frem til indvielsen af disse lokaler, der er kommet som en del af de ekstra midler, byrådet har bevilget til læringsmiljøer. Jeg håber, at eleverne får glæde af det her med ny og spændende undervisning. Så tillykke til alle med de nye, gode lokaler, sagde han.

Ud over at have naturfagene i højsædet skal det nye science-center også give eleverne en bedre forståelse for innovation, bæredygtighed og helt konkret ingeniørskab i praksis. Derfor markerer det nye sciencemiljø også begyndelsen på et samarbejde imellem Lillevang Skole og den lokale ingeniørvikrsomhed Niras.

Samarbejdet går foreløbig ud på, at Niras har udarbejdet undervisningsmateriale, der får eleverne til at se samfundets udfordringer igennem ingeniørens briller. Eleverne skal nemlig dykke ned i konkrete projekter og opgaver, som Niras har udført eller stadig arbejder på.

- Grundlæggende vil vi med samarbejdet gerne skabe en øget forståelse for science og ingeniørens arbejde som en væsentlig del af vores samfundsudvikling og samfundsøkonomi. Eleverne kommer på den måde til at få indsigt i vores bæredygtige løsninger til alt fra kloaksystemer, vandhåndtering, klimatilpasning over brobygning, geodata og byggeri, siger afdelingsleder i Niras Tine Sværdborg.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.