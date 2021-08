Folkene bag Allerød Folkemøde, der var mødt frem til lanceringen af programmet på Allerød Bibliotek. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Send til din ven. X Artiklen: Schøtministeriet, bogblogging og bæredygtighed på Allerøds første folkemøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Schøtministeriet, bogblogging og bæredygtighed på Allerøds første folkemøde

Allerød - 19. august 2021 kl. 12:36 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Onsdag eftermiddag var en tre håndfulde af arrangørerne af Allerød Folkemøde samlet i Allerød Biblioteks store mødelokale på anden sal med udsigt ud over byens såkaldte 'Kulturtorv'.

Sidstnævnte refererer mest af alt til visionen for området, der foruden biblioteket tæller blandt andet Mungo Park og Allerød Bio. Kulturtorvet står til at få et noget andet udseende over de kommende år, men denne regnvejrsgrå onsdag er udsigten udover den store byggeplads, der skal blive til Mungo Parks nye teatersal, måske ikke lige en ny Petersplads værdig.

Mindre kan dog også gøre det, og valget af stedet for lanceringen af det første folkemøde i Allerød var ikke tilfældig.

"Folk har spurgt: Kunne der ikke også være aktiviteter i Lynge eller i Blovstrød? Jo, det kunne der måske godt, men vi har prøvet at centrere det omkring Kulturtorvet," forklarede borgmester Karsten Längerich i sin velkomsttale.

Bevidst bredskydning Folkemødet foregår fra onsdag den 8. til lørdag den 11. september. Programmet stritter i mange retninger med blandt andet demokrati-fitness, bogbloggerinterview, børneteater, stand-up show med Michal Schøts Schøtministeriet Live, og det er helt bevidst.

"Det sigter bredt, så alle har lyst til at komme, og vi har med vilje ikke haft noget overordnet tema. Pointen er, at det ikke skulle være et topstyret projekt, men at det skal kunne hvile i sig selv og overtages af foreningerne," siger Karsten Längerich.

Det er ham selv, der fik idéen, som han sidste år fik byrådet til at afsætte 150.000 kroner til i år og næste år. Derefter er det håbet, at Folkemødet kan hvile i sig selv, men det kan godt være, at kommunen også må smide lidt i kassen det tredje år, fortæller borgmesteren til Allerød Nyt.

"Vi manglede lidt et event, hvor man kan fordybe sig og blive klogere, samtidig med at man hygger sig. Og så er der meget, eksempelvis i politik, der handler om konfrontation, og det kan godt være trættende til tider. Jeg håber, det her vil have mere fokus på fællesskab," siger Karsten Längerich.

Bæredygtig Borgerdag Lidt tema i stritningen er der dog. En stor del af Folkemødet står i bæredygtighedens tegn med arrangementer torsdag og fredag samt en afslutning af det hele med 'Bæredygtig Borgerdag' om lørdagen, hvor der vil være boder og debat med fokus på bæredygtighed. Se programmet for folkemødet her