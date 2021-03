Savner vennerne fra parallelklassen: 1.B indspiller sang om venskab

Ensomhed har gode kår og fællesskabet er udfordret i 1. klasse under coronakrisen. Derfor har 1.B på Engholmskolen lavet en sang om venskab. Du kan finde et link til sangen nederst i artiklen

"Børnene kom med bud på, hvad der var rart og svært, og hvordan man kunne få hjælp. Herefter bekyndte teksten at tage form, og vi snakkede om, hvad der rimede på hvad, og ting som hvad man skal gøre, hvis man ikke har nogen at lege med," fortæller han.

Nickolai Thoms Christensen havde taget sit mobile hjemmestudie med i skolen for at indspille sangen. Privatfoto

Skal vi være venner Man kan høre 1.B's vennesang på Man kan høre 1.B's vennesang på https://soundcloud.com/user-524077729/tracks

"Den bagvedliggende tanke er, at vi gerne vil være med til at bidrage til noget fællesskab. Her under corona må eleverne kun lege sammen klassevis, og det kan være hårdt ikke at have kontakt til sine venner i parallelklassen. Omkvædet skærer ind til benet af, hvad børn gerne vil: Skal vi lege, og skal vi være venner," fortæller Nickolai Thoms Christensen, der har været på Engholmskolen siden 2017.