Satser på dobbelt størrelse om fem år

- Vi har netop lanceret en yderst ambitiøs vækststrategi for Weibel, hvor målet er at fordoble omsætningen i løbet af de kommende fem år. Vi er allerede vokset med 100 procent over de seneste fem år, så vi ved, hvad det kræver. Vi skal fortsætte med at videreudvikle på vores unikke teknologi for at kapre nye markeder og for at styrke vores position på det globale marked inden for eksempelvis radarer til ballistisk missilforsvar og droneovervågning. Her kan vores radarer noget helt særligt, hvor store globale konkurrenter har svært ved at følge med, siger Peder R. Pedersen, der er administrerende direktør.