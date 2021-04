Sang og musik i sognegårdshave

"Det er en svær tid, vi lever i, hvor mange af sognets ældre savner samvær og hygge. Derfor glæder det mig usigeligt, at kirken inviterer til udendørs arrangement midt i april. Til den tid er alle vi ældre forhåbentligvis blevet vaccineret, og har mod på at ses igen - dog under andre former end Seniorklubben," siger Hanne Hauberg.