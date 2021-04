Sandra Vestergård Hultén kommer i Høvelte til at udfordre de veteraner, der som soldater har de været vant til at overskride deres grænser. Foto: KFUMs Soldaterhjem i Høvelte

Sandra skal hjælpe veteranerne med at finde livsgnisten igen

Indsatsen oprustes på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, som netop har kunnet ansætte endnu en ny medarbejder.

Allerød - 14. april 2021 kl. 11:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Den 1. marts begyndte Sandra Vestergård Hultén som ny veteranmedarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. Fremover skal hun være med til at hjælpe de op til 15 veteraner på soldaterhjemmet videre, så de igen kan blive i stand til selv at tage hånd om deres tilværelse.

Det er en stor opgave, som der for nylig er blevet bevilget flere penge til på finansloven. Således blev soldaterhjemmet i Høvelte tidligere på året tildelt yderligere to millioner kroner til veteranarbejdet, hvilket har betydet, at man har kunnet opruste på medarbejdersiden.

Og Sandra Vestergård Hultén er nu en del af et hold på fire med soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen i spidsen.

Oprigtig interesse - Det kræver mod at være i andre menneskers smerte og sorg. Men det kan være noget af det mest helende, siger Sandra Vestergård Hultén, der ikke har arbejdet med veteraner før.

Til gengæld har hun arbejdet med udenlandske, handlede kvinder samt flygtninge og hjemløse. Så hun har masser af brugbare erfaringer.

- Jeg går ind i relationerne med en oprigtig interesse i det andet menneske. For mange veteraner handler det om at finde livsgnisten igen. Mange har sårbare eller brudte familierelationer, og veteraner sidder ofte med det eksistentielle spørgsmål som »Hvem er jeg, hvis jeg ikke er soldat mere?«. Når jeg bliver inviteret indenfor i et andet menneskes liv, kan jeg vandre med. Det er en fornem opgave, hvor jeg både kan lytte og pege på håbet om en lysere fremtid, som kan skabe forandring, siger den nye veteranmedarbejder, som også er klar til at give veteranerne modspil.

- Det handler også om at turde stille undrende og forandrende spørgsmål. Jeg vil trække på min intuition og arbejde for at vinde tillid, siger hun.

Udover både spontane og strukturerede samtaler går Sandra Vestergård Hulténs arbejdsopgaver ud på at tilrettelægge aktiviteter for veteranerne, som både kan give dem indhold og være med til at strukturere deres hverdag.

Tros-mæssig rejse Sandra Vestergård Hultén kommer fra Gilleleje, og derfra beskriver hun en trosmæssig rejse fra en frikirke i Græsted, med et mellemstop i folkekirken, til de sidste otte år at have været en del af menigheden Hillsong, der er en pinsekirke med rødder i Australien.

En betydningsfuld milepæl på Sandras rejse var et ophold på en bibelskole i Australien i 2011. Dér igennem fik hun sin store interesse for diakoni, som hun har en kandidatgrad i fra Aarhus Universitet.

Udover at studere emnet whar Sandra også været med til at starte den diakonale gren af Hillsong i Danmark og Malmø.

Privat er hun gift med Lasse på femte år, og sammen bor de i Søborg.

- Jeg glæder mig til rejsen i jobbet her. Jeg kan mærke en fantastisk medarbejdergruppe, den indbyrdes humor og kærlighed, og hvordan forskellige fagligheder kan spille sammen. I den kommende tid skal vi arbejde mere med det familiestøttende arbejde, som jeg også glæder mig til, siger hun.