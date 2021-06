Se billedserie Lynge Kro fylder 300 år. Foto Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Samlingspunkt kan fejre 300 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samlingspunkt kan fejre 300 år

I denne uge holder Lynge Kro en af de rigtig runde fødselsdage, når man fejrer kroens 300 års fødselsdag

Allerød - 09. juni 2021 kl. 17:02 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Man kan datere krohold og ølsalg endnu længere tilbage, men i juni 1721 fik Lynge Kro sin kongelige bevilling til at sælge alkohol.

Derfor fejrer kroen i denne uge sin 300 års fødselsdag, og det sker med flere tiltag over ugen kulminerende fredag med en gallaaften, hvor tjenerne iklæder sig deres stiveste puds og serverer en stor gallamenu. Det fortæller den ene halvdel af kroejerparret, Bjørn Hannibal.

"Oprindelig havde vi mange planer for et kæmpe åbent hus, men på grund af corona har vi valgt at holde mange mindre ting i stedet for én stor ting," siger han.

Det øvrige program tæller blandt andet en historisk vandring på kroen, hvor Bjørn Hannibal selv viser rundt, og hvor man blandt andet kan se kroens skydebane på loftet. Lørdag og søndag vil dansktopsanger Claus Pries og revyskuespiller Tina Christiansen underholde under frokostbuffetten, mens der indledes en ny tradition med en søndagsbarbecue om aftenen.

10.000 håndpudsede prismer Kroen genåbnede den 21. april. Nedlukningen brugte man blandt andet på at renovere den store sal, som også er den ældste del af kroen, så den stod klar til den store fødselsdag. Det arbejde inkluderede blandt andet at pudse samtlige af de over 10.000 prismer i salens lysekroner - med håndkraft. Også Sognerådsstuen, hvor byens sogneråd tidligere mødtes, før byen havde noget, der hed rådhus og byråd, er blevet renoveret. Her har man sat over 170 af de kendte juleplatter fra Bing & Grøndahl og Royal Copenhagen op. Platterne er blevet doneret af kroens gæster.

"Corona gav os noget tid på hænderne. Så kan man vælge at ligge på sofaen, eller man kan gå i gang med de opgaver, der har samlet sig sammen," siger Bjørn Hannibal, der dog har haft åbent for takeaway under hele nedlukningsperioden, hvilket har været en stor succes.

Foto af Lynge Kro fra 1920'erne eller 1930'erne. Foto: LAFAK

"Hvis det ikke var for vores gæsters køb af takeaway, havde vi ikke klaret os igennem krisen. Så tak for det," siger han.

Den 1. april overtog Lynge Kro også restauranten på Mølleåens Golfklub.

"Henrik har været der rigtig meget her i opstarten. Vi har ændret menukortet fra at være meget cafemad til at have mere varm mad, og så har vi flyttet frokosten derud med en masse frisklavet smørrebrød," siger Bjørn Hannibal.

Gæsterne bestemmer 'Henrik' er hans mand Henrik Hannibal, som han driver Lynge Kro sammen med. Det er et ejendomsselskab, der ejer kroen. Det har valgt at give kroen en ny facade og et nyt tag i fødselsdagsgave. "De spurgte, hvad farve vi ville have, og det spørgsmål har vi valgt at give videre til gæsterne. En kro er ikke "bare" en restaurant. Den har en historie, og mange af vores stamgæster har haft særlige oplevelser her. Derfor er det ikke kun vores kro. Det synes vi i hvert fald ikke," siger Bjørn Hannibal.

Derfor vil gæsterne i fødselsdagsugen kunne stemme om tre farvevalg til kroen.

Lynge Kro skal have nyt tag og ny facade til efteråret. Foto: Allan Nørregaard

Renoveringen og arbejdet med det nye tag forventes at gå i gang i september og stå færdigt i december.

Bjørn Hannibal fortæller desuden, at fejringen af 300-året ikke slutter med denne uges begivenheder.

"Der vil komme flere arrangementer i løbet af året," lover han.