Se billedserie Morten Fritz Rasmussen, formand for Allerød Tennisklub, er årets frivillige leder i Allerød Kommune. Foto: Jan F. Stephan

Samlende tennisformand er årets leder

Allerød - 09. december 2020 kl. 13:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

Han troede, at han bare skulle hjælpe sine sønner med nogle materialer i Allerøds tennishal, men det var fup.

Da Morten Fritz Rasmussen trådte ind i hallen blev han mødt af blandt andre borgmesteren.

"De øjne han havde, da han trådte ind i hallen. Det var det hele værd, fortæller Asbjørn Nicolaisen, der er sekretær er Allerød Tennisklub, hvor Morten Fritz Rasmussen er formand.

Borgmester Karsten Längerich var mødt op i hallen sammen med blandt andre Merete Them Kjølholm, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Allerød Kommune, for at uddele pris som årets frivillige leder i Allerød til Morten Fritz Rasmussen.

"Frivilligheden er et af de vigtigste grundelementer for fællesskaberne og sammenhængskraften i Allerød Kommune, og ved tildeling af prisen som årets frivillige leder ønsker Allerød Kommune at anerkende den kæmpe indsats, som Morten gør og har gjort for tennissporten og fællesskaberne i kommunen," lyder det i begrundelsen af valget af tennisformanden.

Tre klubber under samme tag Tennissporten i Allerød går igennem en kraftig udvikling om omvæltning med tennishallen, der blev indviet i november sidste år. Med et fik kommunens tennisspillere fra de tre klubber i henholdsvis Blovstrød, Lynge og Lillerød pludselig et sted at være i vinterhalvåret i stedet for at skulle tage til Farum og Hillerød for at træne. Det var en stor ændring for tennisspillerne, der nu er gået i gang med deres anden indendørssæson under samme tag.

Tennisformanden corona-lykønskes af borgmesteren.

"Mortens tid i klubben kulminerede, da vi åbnede hallen sidste år. Siden da har det været et begivenhedsrigt år for ham, hvor han er gået forrest og har sagt: lad os få blandet klubberne, for når vi er inden for, er vi ét hold. Han har brugt rigtig mange timer på at få lavet et godt setup for det fælles klubliv, som vi skal have sammen. Derfor er han bare et godt forbillede for, hvordan man laver frivilligt arbejde, lyder de rosende ord fra Asbjørn Nicolaisen.