Foto: Hans Jørgen Johansen

Samfundstjeneste til 23-årig efter pub-besøg

En våd eftermiddag på Center Pub i Lynge har for en 23-årig mand resulteret i en betinget fængselsstraf med 40 timers samfundstjeneste.

Allerød - 07. maj 2021 kl. 15:10 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Et værtshusbesøg en eftermiddag i november 2019 udviklede sig til en voldsom episode, som førte til, at en af de mandlige gæster efter et skub brækkede både hoften og albuen.

Nu er den 23-årige mand, der skubbede ham, blevet idømt 20 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år samt 40 timers samfundstjeneste.

Det viser en udskrift af dombøgerne ved Retten i Hillerød.

Skulle passe baren Sagen var for retten den 20. april i år, men episoden udspillede sig helt tilbage i november 2019.

Det var en aften ved 18.30-tiden, hvor de to involverede ifølge politiets optegnelser var henholdsvis »kraftigt beruset« og »meget beruset«.

Den 23-årige, nu dømte, var på pubben sammen med sin kæreste og var af stedets bestyrer blevet bedt om at passe baren, mens denne havde et ærinde.

Ifølge den 23-åriges forklaring i retten , sad den anden mand i baren og drak øl og var meget beruset. Derfor bad den 23-årige ham om at forlade pubben.

Det var den berusede pub-gæst imidlertid ikke indstillet på, og derfor blev han løftet ned fra barstolen og guidet mod udgangen af den 23-årige.

I den forbindelse satte han knallerthjelmen på hovedet af ham og gav ham et puf imod udgangen, fortalte han i retten.

Det var i den forbindelse den berusede bargæst væltede og brækkede hoften og albuen. Ifølge den 23-årige væltede den anden mand dog, fordi han var guld, og ikke fordi han blev skubbet.

Skubbede to gange Vidner beskrev dog ligeledes i retten, at episoden var lidt mere voldsom end som så.

Således fortalte en mand, der også havde været til stede i baren, at den 23-årige både havde givet manden et kraftigt slag på knallerthjelmen og løftet ham op i kraven.

Et andet vidne fortalte i retten, at den 23-årige først havde skubbet den berusede mand omkuld så han faldt med maven først henover et bord.

Da den uønskede bargæst havde fået knallerthjelmen på, skubbede den nu dømte igen til ham, så han faldt omkuld på gulvet.

Da han klagede over smerter i albuen og hoften, blev der ringet efter en ambulance.

I forbindelse med sin kendelse, lagde retten til grund, at den 23-årige havde skubbet den anden bar-gæst, som efterfølgende kom alvorligt til skade.

»Tiltalte havde til opgave at passe baren og havde derfor et ansvar for at afklare tvister roligt og afbalanceret«, står der i dombogen.

Af den fremgår det også, at den 23-årige nægtede sig skyldig, og at han ikke tidligere er straffet.

Han blev fundet egnet til samfundstjeneste, som han skal udføre i 40 timer.