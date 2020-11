Se billedserie Ole Ejlskov Jensen fra Naturstyrelsen overdrager nøglerne til Dæmpegård til Lisette F. Thamdrup

Salg kan spænde ben for store ambitioner

Allerød - 21. november 2020 kl. 07:12 Af Martin Stokkebro Moestrup

Bestyrelsen i foreningen Dæmpegårds Venner har netop konstitueret sig. Man er langt med en visionsplan for den gamle skovriddergård i Tokkekøb Hegn, der skal forhindre de planer om nedrivning, som Dæmpegårds ejer, Naturstyrelsen, tidligere på året ansøgte om.

Men en anseelig knast giver foreningen en ekstra udfordring.

Naturstyrelsen er nemlig i øjeblikket i gang med at undersøge muligheden for at sælge gården. Det har man ellers tidligere fået afslag på at få lov til af det, der i dag hedder Miljøstyrelsen.

Afslaget blev givet, da udstykninger af overflødige driftsboliger ifølge Skovloven kun må ske, hvis der er adgang til offentlig vej. Nu forsøger Naturstyrelsen så at overbevise Miljøstyrelsen om, at netop det er tilfældet, fortæller Dæmpegårds Venners nyvalgte formand Lisette F. Thamdrup.

"De mener, at der grundet bebyggelsen på Frederik 7 Vej og Dæmpegårdsvej (hvor der både ligger helårsboliger og sommerhuse, red.) kan argumenteres for, at vejen er offentligt tilgængelig", siger hun.

Afgørelse til januar

Ifølge Lisette F. Thamdrup forventer Naturstyrelsen, at der falder afgørelse i sagen til januar. Derfor skal den nykonstituterede bestyrelse også finde ud af, hvor mange kræfter de skal lægge i arbejdet inden afgørelsen falder. På et bestyrelsesmøde i sidste uge besluttede man dog at køre på med arbejdet med visionsplanerne, oplyser hun.

"Vi er temmelig langt med et visionsoplæg, som skal ligge til grund for de fondsansøgninger, vi skal ud og lave efterfølgende," siger hun.

Hun understreger, at foreningens nummer et prioritet er, at Dæmpegård bliver bevaret. I den henseende ville et salg af Dæmpegård til nogle, der ønsker at bruge gården, være tilfredsstillende. Men håbet er, at gården kommer til gavn for så mange som muligt.

"Det vil være lidt kedeligt, hvis den bevares og lukkes af for offentligheden ved fx at blive solgt til en privat lodsejer. Derfor er en aktivering af gården et drømmescenarie", siger hun.

Visionen handler om at gøre Dæmpegård til et natur-kulturhus. Det kan indebære rigtig mange ting. Lisette F. Thamdrup kan selv remse en række idéer op.

"Workshops, sanketure med gourmetmiddage, yoga-retreat, cafe, overnatning, stop for hesteryttere på længere ture. Det er en fantastisk gård med en fantastisk beliggenhed, og mulighederne er mange," siger hun.

Hun har selv stor erfaring i netop at tænke i oplevelser. For mens den øvrige bestyrelse består af medlemmer med en stor viden om naturen og om lokal- og/eller naturhistorie, har hun selv en baggrund i turistbranchen.

"Jeg er den her type, der synes, det er spændende, hvis vi kan lave gode oplevelser for mennesker i alle aldre," siger formanden.

Fik nøglerne

Onsdag den 11. november fik man en flot tillidserklæring fra selvsamme Naturstyrelse, som forsøger at komme af med gården. Her fik Lisette F. Thamdrup nemlig overdraget nøglerne til gården, der blev bygget helt tilbage i 1788, af en repræsentant fra styrelsen.

"Naturstyrelsen har selv givet udtryk for, at de er glade for, at vores forening er blevet dannet. Styrelsen vil gerne have gården bevaret, men de kan ikke se, hvordan det kan lade sig gøre økonomisk.

Deres egen vurdering er, at det vil koste otte-ti millioner at restaurere Dæmpegård. Derfor vil de gerne give os mulighed for at komme i mål", siger hun.

Med nøglerne har man også fået mulighed for at lave nogle arrangementer for at skabe synlighed om gården. Derudover har man fået lov til at lave vinterforanstaltninger, og det er noget af det første arbejde, man går i gang med.

"Det handler om at få gården igennem vinteren uden, at den bliver i dårligere stand, end den er. Konkret skal vi have lappet et hul i taget på staldbygningen," siger Lisette F. Thamdrup.

Foreningen har allerede været i kontakt med en tækkemand, der vurderer, at lapningen vil koste cirka 10.000 kroner. De penge arbejder foreningen nu på at få i hus fra velvillige givere.