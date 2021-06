Se billedserie Det er dette fotostat, som Sigma Svim Allerød ønsker at erstatte relieffet med. Svømmeklubben mener, at det blandt andet vil gøre svømmehalen mere tidssvarende. Modelfoto: Karina Eg

Sag om svømmehalskunst er slet ikke afgjort

En gruppe morgensvømmere har netop haft foretræde for politisk udvalg for at tale for bevarelsen af relieffet i Blovstrød Svømmehal

Allerød - 05. juni 2021 kl. 06:52 Af Martin Stokkebro Moestrup

Mandag morgen havde tre af morgensvømmerne i Blovstrød Svømmehal foretræde for kultur- og idrætsudvalget i Allerød Kommune.

Anledningen var udvalgsmedlemmernes beslutning fra april i år om at godkende Sigma Svim Allerøds anmodning at udskifte den lokale keramiker Anette Nørregaard Christiansens relief på den ene af svømmehallens endevægge med et stort fotostat af en butterflysvømmer.

Morgensvømmerne, der selv er medlemmer af Sigma, håber, at relieffet kan få lov til at blive hængende. Relieffet blev lavet i samarbejde med kunstneren og netop en gruppe på 13 morgensvømmere for 25 år siden. To af svømmerne fra dengang har lavet en bog, der skildrer processen. Den bog havde Gitte Søgaard taget med på mandagens møde.

"Jeg tog den med for at vise udvalget, hvorfor den her sag rør os så meget," siger Gitte Søgaard, der var én af de tre morgensvømmere, der havde fået foretræde for udvalget.

Hun vurderer, at mødet ikke rykkede det store.

Anette Nørregaard Christiansens relief på den ene endevæg i Blovstrød Svømmehal. Foto: Jan F. Stephan

"Det var et lidt tyndt møde, men vi fik givet vores holdning til kende," siger hun.

Formand: Intet afgjort Næste skridt i sagen er, at forvaltningen tager kontakt til Anette Nørregaard Christiansen om et møde, hvor der dels skal diskuteres en alternativ placering af kunstværket, dels hvordan man rent praktisk kan flytte værket.

Kunstneren var selv med på mandagens møde, inviteret af morgensvømmerne.

"Forvaltningen vil afsøge mulighederne. Det blev pointeret kraftigt, at det ikke er afgjort," siger Anette Nørregaard Christiansen, da Allerød Nyt fanger hende efter mødet.

Dette bekræftes af udvalgsformand Merete Them Kjølholm. Hun forklarer, at udvalgsmedlemmerne har godkendt Sigmas anmodning om at udskifte relieffet med fotostatet, men at godkendelsen beror på dels, at der kan findes "en alternativ placering", dels at der kan ske en "forsvarlig nedtagning og genetablering af kunstværket", som det hedder i beslutningen.

"Derfor forventer jeg, at forvaltningen nu går i dialog med Anette, og at, når man har fundet ud af, hvad der kan lade sig gøre, sagen så kommer op igen, hvorefter vi tager en politisk beslutning," siger Merete Them Kjølholm.