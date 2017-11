Karsten Längerich (V), der her er fotograferet på vej til valgstedet sammen med sin mor, bliver ny borgmester i Allerød. Venstre har konstitueret sig med S, SF, R, Blovstrødlisten og Vores Allerød. Foto: Allan Nørregaard

Sådan konstituerer de sig

Allerød - 22. november 2017 kl. 13:52 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerøds kommende Venstre-borgmester, Karsten Längerich, står i spidsen for en konstitueringsaftale, der har 15 af byrådets 21 mandater bag sig. Mandaterne kommer udover Venstre fra Socialdemokratiet, SF, Vores Allerød, Blovstrødlisten og Radikale.

De har skrevet under på en aftale, der gør Karsten Längerich til borgmester og Miki Dam Larsen (S) til viceborgmester.

Alle partier og lister bliver repræsenteret i Økonomiudvalget. Venstre med to medlemmer, de øvrige med et. Derudover får Konservative også to medlemmer i udvalget.

Antallet af fagudvalg i kommunen bliver skåret ned fra seks til fire. Der bliver et Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, som Miki Dam Larsen (S) bliver formand for.

Socialedemokratiet får endnu en formandspost, da partiet også skal stå i spidsen for et udvalg, der får navnet Sundhed, Velfærd og Beskæftigelse.

SFs Nikolaj Bührmann skal være formand for Børne- og Skoleudvalget. Mens det sidste udvalg, Kultur- og Idrætsudvalget, bliver delt imellem Vores Allerøds Viggo Janum, der skal være formand de første to år, og Merete Them Kjølholm fra Radikale Venstre de to sidste år.

I konstitueringsaftalen hedder det desuden, at der skal nedsættes tre såkaldte § 17, stk 4-udvalg. Et der skal kigge på nye muligheder på velfærdsområdet og får en socialdemokrat som formand. Et som skal udarbejde en miljø-, energi- og naturstrategi for kommunen med Radikal formand. Og endelig et der skal analysere kommunenes bygninger og anlæg. Det skal Vores Allerød være formand for.