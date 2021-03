Sådan kan du blive testet fra på mandag

Teststederne ligger på Kirkehavegaard og i cafeteriet i Lyngehallen og holder åbent på skift. Man skal bestille tid for at blive testet et af de to steder. Det sker på www.coronaprover.dk .

- Vi har arbejdet på højtryk for at få de nye lokale teststeder på plads, så alle lettere kan blive testet i takt med, at samfundet gradvis genåbnes. Mange børn og unge er blevet godt trætte af at sidde derhjemme, ligesom flere af vores lokale liberale erhverv, som for eksempel frisører, alle venter på en større genåbning. Hvis vi skal lykkes med at åbne yderligere op og undgå en tredje nedlukning, er det vigtigt, at vi alle gør vores for at blive testet hyppigt, udtaler borgmester Karsten Längerich (V) i den forbindelse i en pressemeddelelse.