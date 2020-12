Sådan bliver dit affald hentet i julen

For afhentning af det almindelige restaffald gælder det, at der på adresser med tømmedag om mandagen hentes affald som normalt. Bor man et sted med tømmedag tirsdag, hentes affaldet mandag eller tirsdag, og er man vant til at få tømt affald om onsdagen, kan man regne med, det bliver hentet tirsdag eller onsdag.