Sådan bliver biografens fremtid

Der skal ske noget, hvis Allerød Bio skal fremtidssikres, lyder det fra formand. Mandag stod det klart, at det ikke er muligt at bygge nyt til biografen.

Allerød - 10. august 2021 kl. 06:21

Allerød Bios Venners ønske om at flytte biografen fra den gamle biografbygning over i en ny biografbygning i forbindelse med det kommende Kulturtorv bliver ikke opfyldt.

Det står klart efter kultur- og idrætsvalgets møde i går, og skyldes EU-regler for kommunalt tilskud til biografdrift.

Reglerne fastlægger nemlig en grænse for, hvor meget kommunal støtte en biograf som Allerød Bio må modtage. Det sker af hensyn til konkurrencen. Og skal økonomien for et nyt byggeri hænge sammen, vil støtten fra kommunen overskride grænsen, fremgår det af et notat fra forvaltningen i Allerød Kommune.

- Vi tror, biografen vil blive stillet dårligere i en ny bygning, på grund af reglerne for tilskud. De vil måske skulle gå ned i kvadratmeter og generelt få dårligere vilkår. Så spørgsmålet er, om det er levedygtigt, siger Merete Them Kjølholm (R), som er formand for kultur- og idrætsudvalget.

- Vi vil rigtig gerne fastholde biografen. Hvis de ikke kan få det til at hænge sammen i en ny bygning, kunne jeg være bange for, at vi pludselig ikke har en biograf, siger hun.

Skuffede venner Hos Allerød Bios Venner er det en skuffet Stig Enevoldsen, som er formand for foreningen, der modtager nyheden om biografens fremtid.

- Det er vi jo selvfølgelig skuffede over. Vi mener, at et moderne kulturtorv indeholder teater, biograf og bibliotek, og vi havde da håbet på, og regnet med, at kulturudvalget ville det bedste for byen, siger han og fortsætter:

- Selv om det er sødt med en 100 år gammel biograf, har vi brug for hele tiden at være moderne. Vores biograf går fint, men det er en gammel bygning. Vores foyer er ikke stor nok, vores operatører må kravle rundt på stiger og toiletforholdene er heller ikke helt moderne. Der er lidt nostalgi i at drive den, men vi er nødt til at gøre noget, hvis vi skal blive der i længere tid, siger han.

Biograf på halvtid Kommunens støtte til Allerød Bios Venner udgøres i dag af, at kommunen betaler skatter og afgifter samt vedligeholder biografen, og herudover stiller biografbygningen til rådighed. Værdien af, at bygningen stilles gratis til rådighed er udregnet til cirka 52.000 kroner om året, og samlet har biografen fra 2017-2020 i gennemsnit modtaget cirka 238.000 kroner i støtte om året.

Med en ny bygning vil værdien af, at bygningen stilles til rådighed, udgøre mere end 600.000 kroner om året, fremgår det af forvaltningens notat - og det er over den EU-fastsatte grænse på 500.000 kroner om året i gennemsnit.

Ifølge notatet vil biografen kunne flytte til en ny bygning og stadig få den højere støtte end i dag, hvis biografsalen kun blev anvendt af Allerød Bios Venner i 50 procent af tiden. I så fald ville man eksempelvis kunne vise biograffilm hver anden aften eller hver anden uge, og bruge salen til andre formål resten af tiden - det kunne være foredrag eller andre aktiviteter.

Men sådan en løsning er helt urealistisk, lyder det fra biografformanden.

- Det er ikke realistisk at drive en halvtidsbiograf. Folk skal være vant til, at man kan gå derned og købe en billet hver dag. Og man vil heller ikke kunne få de film, man skal bruge, siger Stig Enevoldsen.

Håber på kompensation Som en del af mandagens beslutning vedtog politikerne, at biografen skal indgå i prioriteringen af midler i forhold til vedligehold af kommunens bygningsmasse, oplyser Merete Them Kjølholm.

Nu håber Stig Enevoldsen på, at biografen kan få en større ombygning.

- Jeg håber, kommunen vil medvirke til, at vi får moderniseret biografen, så foyeren bliver større og får bedre toiletforhold, og så vi får bedre vilkår for operatørerne. Så kan den gamle bygning nok være konkurrencedygtig og forhåbentlig blive moderne og kunne leve op til nutidens krav, siger han.