Så meget har corona kostet Allerød

Af Anne-Mette Rasmussen På torsdagens byrådsmøde kom det frem, at corona-situationen indtil videre skønnes at have kostet Allerød Kommune 6,2 millioner kroner i afledte udgifter.

Det er endnu ikke muligt at opgøre alle de økonomiske konsekvenser i kroner, men af et notat i sagen fremgår en række konkrete corona-udgifter.

Ekstraudgifter til mere personale og vikarer forventer kommunen også at få på ældreområdet, hvor etableringen af midlertidige pladser allerede er prissat. Således fremgår det, at ombygningen af gul gang på Plejecenter Engholm koster cirka 400.000 kroner. De midlertidige pladser skal etableres som en følge af kommunens beredskabsplan.

Allerød Kommune har besluttet at fremrykke betalingerne til kommunens leverandører. Det har givet et kortvarigt øget træk på kassebeholdning. Samlet set forventes effekten på

den gennemsnitlige kassebeholdning at blive cirka en million kroner, afhængig af, hvor mange leverandører der vælger at fremrykke betalingsdatoen.

På kultur- og idrætsområdet kan det komme til at koste penge, at flere arrangementer udskydes eller aflyses. Men håbet er at komme igennem perioden uden økonomiske forpligtelser. På kommunens biblioteker går man glip af i omegnen af 30.000 kroner om måneden, fordi der ikke opkræves gebyrer og laves kopier under nedlukningen. Derudover kommer man til at mangle entréindtægterne fra planlagte arrangementer, en udgift der anslås til maksimalt 120.000 kroner.