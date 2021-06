Se billedserie En gæst på udstillingen tager et hvil i Flaglinestolen. Den fik Hans J. Wegner idéen til på en tur til stranden med familien. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Så godt har du aldrig før siddet på biblioteket

En lang række af de stole, som Hans J. Wegner har tegnet, og det lokale møbelsnedkeri PP Møbler har fremstillet, kan de kommende dage ses og siddes i på Allerød Bibliotek.

Allerød - 04. juni 2021

- Jeg har glædet mig til at sige det her i to år: Udstillingen er åben. Jeg håber, I vil nyde den, sagde bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt, da det torsdag efter forberedelsestid og coronaforsinkelse endelig blev tid til at åbne bibliotekets udstilling om dansk møbeldesign tegnet af Hans J. Wegner og fremstillet af PP Møbler.

Udstillingen rummer en lang række af Wegners ikoniske stole. I flæng kan nævnes The chair, Bamsestolen, Påfuglestolen, Cirkelstolen og Flaglinestolen.

På udstillingen kan man også se den helt nye taffelstol, som dronning Margrethe fik overrakt sidste år. Den er ligeledes lavet på PPs møbelsnedkeri på Vestvej, men er tegnet af Søren Ulrik Petersen.

Fælles for stort set alle stolene på udstillingen er det, at man godt må sidde i dem.

Det er en ære Fra alle sider var der begejstring over, at udstillingen har kunnet lade sig gøre. Ikke mindst møbelsnedkeriet selv.

- Det er en meget stor ære for os at byde velkommen til denne udstilling. Og det er en særlig ære at kunne vise borgerne her i byen, hvad det er, vi går og laver, sagde PP Møblers direktør Kasper Holst Pedersen, der er tredje generation i familievirksomheden.

- Værkstedet blev etableret i 1953, og dengang var vi et af mange møbelsnedkerier i Danmark. Vi var et af de små, og der var mange større værksteder, vi så op til. De er allesammen væk i dag, fortalte han.

For i en lang årrække var snedkeriernes håndlavede kvalitetsmøbler ikke i høj kurs.

- I dag går det heldigvis bedre end nogensinde. Verden har fået øjnene op for, at det med at lave noget, der er ordentligt. det er alligevel lidt interessant, sagde Kasper Holst Pedersen, som afslutningsvis gav dronningens nye taffelstole et par ord med på vejen.

- De er helt særlige, og de var ikke mindst min bedstefars (medstifter af PP Møbler Ejnar Pedersen, red.) fortjeneste. Han har kæmpet for at få skiftet de gamle taffelstole ud siden 80'erne. »Det er noget møg at byde folk velkommen i sådan nogle stole, som man ikke sidder særlig godt i«, sagde han dengang, lød det fra det stolte barnebarn.

13-årig med høvlbænk I sin tak til de mange, der havde været med til at gøre udstillingen mulig, fremhævede Annette Wolgenhagen Godt blandt andet 13-årig Gustav Alexander Bisgaard Jensen. Han meldte sig nemlig på banen, da biblioteket efterlyste en høvlbænk til brug i det arbejdende værksted, der også er en del af udstillingen.

Gustav var også inviteret med til åbningen i går, og det var han ganske godt tilfreds med.

- Jeg synes, det er sjovt, at min lille høvlbænk kan komme med i sådan en udstilling, sagde han.

Bænken købte han, da han var 10-11 år, og den står til daglig hjemme på hans lille værksted, hvor han hygger sig med at lave fuglekasser og skærebrætter.

Borgmester Karsten Längerich bemærkede i sin tale, at Allerød ikke er et ubetydeligt sted i møbeldesignets historie.

- Resultaterne kan ses og nydes mange steder, og blandt andet Obama og Kennedy har siddet i stole fremstillet på Vestvej, sagde han.

Forfattertalk I forbindelse med åbningen af udstillingen læste forfatteren Lone Hørslev sit digt om The chair op. Det var skrevet specielt til lejligheden. En anden forfatter, Knud Romer, fabulerede over emnet stole, som bragte ham vidt omkring.

De to kan opleves igen lørdag klokken 12.