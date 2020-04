Elever i skolernes 0. 5 klasser og børn i daginstitutioner kommer tilbage drybvis fra onsdag den 15. april frem til torsdag den 23. april. Foto: Allan Nørregaard

Så er det besluttet: Laver rullende genåbning af skoler og institutioner

Allerød - 10. april 2020 kl. 14:18 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde langfredag er det blevet besluttet at lave en rullende genåbning af Allerød Kommunes skoler, daginstitutioner, sfo'er og klubber. Det betyder, at genåbningen kommer til at foregå over seks hverdage, og at de sidste børn først kan regne med at komme af sted torsdag den 23. april.

Genåbningen sker ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det vedtagne forløb er tilrettelagt med fokus på børnenes trivsel, samt at børn, medarbejdere og forældre skal føle sig trygge. Om beslutningen siger udvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann (SF):

- Vi havde et rigtig godt udvalgsmøde, hvor vi brugte lang tid på at drøfte værdier og principper for genåbningen. Især var vi optaget af, hvordan der tages vare på børn og medarbejdere på bedst mulig vis, og hvordan de sundhedsmæssige rammer hele tiden er i fokus. Det er en kæmpestor opgave og derfor har vi besluttet en gradvis og kontrolleret åbning, som alligevel sker over kun seks hverdage.

Åbningen begynder onsdag den 15. april og fortsætter frem til torsdag den 23. april. I korte træk begynder man med at sende børnene i mini-sfo og specialtilbud af sted, mens opstart af nye vuggestuebørn i institutionerne runder den første uge af genåbningen af. Man har besluttet at starte på den måde for at tage særligt hensyn til sårbare børn og unge samt opstart i nye tilbud.

Fra mandag den 20. april fortsætter den gradvise åbning med, at 0., 1. og 2. klasserne kan vende tilbage til skolen, samtidig med at halvdelen af vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne kommer tilbage i institutionerne.

Torsdag den 23. april er alle dele af genåbningen på plads, hvilket betyder, at den resterende del af vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne samt 3., 4. og 5. klasserne også er kommet tilbage til den tid.

- Sådan ser planen ud lige nu. Men det er væsentligt at understrege, at der løbende kan ske ændringer i planen, for eksempel ved sygdom, eller hvis vi kommer til at mangle værnemidler. Forvaltningen går nu i gang med at detail-planlægge processerne, så forældrene hurtigst muligt kan få besked om, hvordan de skal forholde sig. Det er jo væsentligt for, at forældrene kan planlægge de kommende uger i forhold til deres arbejde, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Alle forældre vil blive orienteret hurtigst muligt via Aula og ForældreIntra, hvorfor der opfordres til at alle forældre holder øje med udmeldingerne.

Udvalgsformanden er fortrøstningsfuld i forhold til genåbningen.

- Der blev på mødet udtrykt stor politisk tillid til, at forvaltningen i samarbejde med de decentrale ledere og medarbejdere kan løfte denne opgave, og udvalget vil også gerne udtrykke en stor tak til alle, der har ydet og kommer til at yde en særlig indsats i denne tid, siger han.

Udvalget besluttede, at der skal holdes endnu et ekstraordinært udvalgsmøde tirsdag den 14. april, hvor det gøres status på arbejdet med at efterleve de politiske beslutninger. Derudover holder Børne- og Skoleudvalget to ugentlige, uformelle orienteringsmøder for at følge genåbningen tæt.

Dagsorden og referat kan læses på Allerød Kommunes hjemmeside, hvor man også kan læse mere om værdier og principper for genåbningen.