Så er der onlinehjælp til studieopgaver

"Er du ligesom mange andre i gang med at lægge sidste hånd på studieopgaverne, men mangler den rette artikel, e-bog eller anden kilde til at få opgaven til at stå knivskarpt? Så står bibliotekarerne på Allerød Biblioteker klar til at hjælpe dig," skriver Allerød Bibliotek i en pressemeddelelse.