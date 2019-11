Foto: Allan Nørregaard

SF vil øremærke skattestigning til velfærd

Allerød - 05. november 2019 kl. 13:46 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med byrådsvedtagelsen af dette års budget stiller SF nye ændringsforslag.

- Vi har i overensstemmelse med konstitueringsgruppen konstateret, at der ikke er flertal for vores budgetaftale, og at vi derfor fritstilles i forhold til de enkelte punkter i flertalsgruppens budgetaftale, siger gruppeformand Nikolaj Rachdi Bührmann.

Han konstaterer, at der for nuværende er flertal for SF´s udgangspunkt for forhandlingerne, nemlig en grundskyldsstigning, der genererer minimum 8,7 millioner kroner årligt til kommunekassen. SF står fortsat ved den budgetaftale, som der er indgået med Venstre, Radikale, Blovstrødlisten og Vores Allerød, så nedenstående ændringsforslag supplerer den samlede budgetaftale.

- I slutningen af sidste byrådsperiode, i konstitueringsaftalen og i al politisk arbejde har vi gjort det klart, at kernevelfærden er vigtigst for SF. Når vi derfor beder Allerødborgerne om at betale mere i skat, skal vi selvfølgelig bruge pengene på det, de forventer: velfærden, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Derfor foreslår SF Allerød, 2 mio. kr. til at komme tættere på minimumsnormeringer i dagtilbuddene, 2,7 mio. kr. til at sikre en bedre arbejdstidsaftale til folkeskolelærerne, og sikre svømmeundervisning, at fastholde puljen til de svagest stillede ældre på 0,5 mio. kr. fra egen budgetaftale, 1,5 mio. kr. til at øge den grønne pulje, der fx skal sikre skovrejsning, grønne projekter, flere kommunale elbiler, 2,5 mio. kr. på at fjerne effektiviseringerne fra budgettet, idet effektiviseringer bliver sværere og sværere at anvise og ikke kan tages for givet samt 10 mio. kr. i anlægsbudgettet til grundkapital for almene boliger, jævnfør planstrategien, finansieret af midlerne til varmtvandsbassin.

Nikolaj Rachdi Bührmann undrer sig over, at partier der normalt har en klar social profil og velfærdsdagsorden ikke bruger muligheden i skatteforhøjelsen til at sikre bedre forhold for Allerøds børn, unge og ældre samt understøtte den grønne profil, som beskrevet i Allerøds vision.