SF er klar med deres kandidater

Så er SF Allerød klar til kommunalvalg 2021. Partiet har fundet en borgmesterkandidat, 10 kandidater og der er skabt et valgprogram, der adresserer lokalsamfundets udfordringer, skriver partiet selv i en pressemeddelelse. Det er Nikolaj Bührmann, der er valgt som partiets borgmesterkandidat.

"Vi har meget værdifuldt i Allerød; vores fælles natur, den borgernære velfærd, kulturen og foreningsfællesskaberne, men også en levende lokalpolitisk debat mellem borgere og politikere, samt et bredt tværpolitisk samarbejde i Allerød Byråd. Det tværpolitiske samarbejde er vigtigt for at sikre kontinuitet samt sammenhold i kommunen.

Samarbejdet er nok bedre end sit rygte, det har jeg blandt andet oplevet i børne- og skoleudvalget. Byrådets beslutninger skal i sidste ende måles på den konkrete forskel, det skaber for os som lokalsamfund - for Allerød og for Allerødborgerne," siger altså Nikolaj Bührmann.