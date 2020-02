Lørdag var der byvandring i bymidten i forbindelse med den kommende lokalplan. Vandringen ændrede ikke på SF holdning om, at 20 meters byggeri i bymidten er for højt. Foto: Kim Rasmussen

SF: Seks etager i bymidten er for meget

Allerød - 03. februar 2020

Hvis ikke den maksimale byggehøjde på 20 meter bliver reduceret, vil SF stemme imod den nye lokalplan for bymidten.

Da byrådet torsdag den 19. december behandlede det forslag til ny lokalplan for bymidten, der nu er i høring, stemte SF imod. Efterfølgende har bydelsmøderne og byvandringen denne weekend bekræftet partiets stillingtagen. Det oplyser SF i en pressemeddelelse.

- SF stemte imod forslaget, fordi det blandt andet indeholder en markant forhøjelse af byggehøjden på Stationsvej. Forslaget giver i sin nuværende form mulighed for en forhøjelse af byggehøjden til 20 meter ved stationen. 20 meter svarer til mindst seks etager - lige op ad stationen - det giver ikke mening. SF er ikke modstandere af flere boliger i bymidten, for flere boliger giver liv i bymidten, og byfortætning er godt for miljøet, men seks-syv etager det er sgu for meget, udtaler gruppeformand Nikolaj Rachdi Bührmann i den forbindelse.

Han har fuld opbakning fra sin parti- og byrådskollega Anders Damm-Frydenberg.

- Vi mener, at spørgsmålet er afgørende for Allerøds fremtid. Det handler om, hvilken by Allerød er, og hvilken by Allerød skal blive. Skal det første, man ser, når man står af toget, være et seks etagers byggeri? Klods op ad vores bevaringsværdige stationsbygning, som dermed vil være skyggebelagt en stor del af tiden. Området omkring stationen med stationsbygningen og Øen er med til at definere Allerød. Det risikerer vi at ødelægge med en seks etager høj bygning, siger Anders Damm-Frydenberg, der opfordrer politiker-kollegaerne i byrådet til at tage en tur til Hillerød.

- Der har man for nylig bygget højt ved stationen. Prøv at spørge borgerne i Hillerød, hvad de synes. De er ikke glade for det byggeri. Er det visionen for Allerød? Hillerød, bare mindre? Eller skal Allerød have en anden profil? Vi tror på, at vi kan udvikle bymidten på en mere balanceret måde, siger han.

De to opfordrer nu Allerøds borgere til at blande sig i debatten.

- Lokalplanen er nu i høring, og vi opfordrer Allerøds borgere til at tage del i diskussionen og ikke mindst sørge for at indsende høringssvar. Der er stadig mulighed for at påvirke den endelige plan, og det er en sag, der har betydning for alle borgere i kommunen. SF stemte imod lokalplanforslaget, og vi kommer også til at stemme imod den endelige lokalplan, hvis ikke byggehøjden bliver reduceret, siger Nikolaj Bührmann.

Fristen for høringssvar er den 21. februar, og de kan blandt andet indsenedes via kommunens hjemmeside.