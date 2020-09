SF: Borgere skal komme med input til grøn omstilling

- Det betyder noget, hvad vi spiser, hvilket tøj vi bruger, hvor mange vi er, hvordan vi bor, hvilken slags energi vi bruger, hvordan vi bliver transporteret og hvordan vi håndtere vores affald. Det, vi i fællesskab vælger, og det den enkelte gør, er afgørende for, at vi kan nå folketingets beslutning om, at Danmark skal reducere sit CO2 udslip med 70 procent i 2030, siger Kurt Koudahl Petersen, bestyrelsesmedlem i SF Allerød.

Repræsentativ forsamling

Borgersamlingen skal bestå af et repræsentativt udsnit af alle borgere, der er 16 år eller ældre, der mødes og finder frem til, hvad de synes, der bør gøres nu for at fremme en grøn og bæredygtig udvikling. SF foreslår, at der afsættes midler til, at 24-36 borgere kan mødes mindst fem gange i foråret 21. Møderne indledes med en præsentation af Byrådets Planstrategi 2019 og et par oplæg fra to uafhængige grønne tænketanke. Der stilles faglige eksperter, facilitator og hjælpeværter til rådighed for borgersamlingen. SF mener, at samtlige anbefalinger skal behandles i byrådet inden udgangen af 2021 i forlængelse af vedtagelse af klimaplanen.